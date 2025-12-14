Más de 132 mil excusas para no votar se han ingresado en Comisaría Virtual
De momento, más de 18 mil personas han completado el trámite de manera presencial en comisarías.
Miles de personas han ingresado a Comisaría Virtual para presentar sus excusas para no votar en estas elecciones presidenciales.
De acuerdo al protocolo de Carabineros, los ciudadanos dentro del padrón electoral que se encuentren a más de 200 kilómetros de su local de votación deben ingresar a la plataforma virtual para llenar un formulario con su excusa, después ese documento debe ser presentado ante una comisaría.
A diferencia de ocasiones anteriores, la institución uniformada habilitó antes el periodo para ingresar las justificaciones. En concreto, la opción para realizar el trámite se encuentra disponible desde las 8.00 horas del sábado.
Precisamente desde ese horario hasta esta mañana, se han solicitado 132.495 trámites, según información de Carabineros.
De ese total de excusas iniciadas, 18.907 personas ya han concurrido a las distintas comisarías del país para validar de forma presencial dicho trámite.
Se espera que durante el día esta cifra aumente, considerando que las mesas de votación cerrarán a las 18.00 horas.
