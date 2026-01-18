Más de 24 mil hectáreas quemadas y 18 fallecidos por incendios forestales en Ñuble y Biobío

A las 18:00 horas de este domingo, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un nuevo balance de la afectación por la emergencia de incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.

Según el detalle de la corporación, en este momento están en combate 33 focos de incendios a nivel nacional y hay una afectación total de 24.031 hectáreas hasta las 18 horas .

En el caso de la región de Ñuble, hay nueve focos activos repartidos entre las comunas de Ránquil, Quillón, El Carmen, Bulnes, Coelemu, Pinto y San Nicolás.

La mayor afectación estaría en la comuna de Ránquil, donde el incendio “Perales Biobío” ha consumido hasta el momento 2.800 hectáreas. Además, el foco “Rahuil Bajo” ha afectado otras 500 en la misma comuna.

Por hectáreas afectadas también resulta relevante “Monte Negro” en Quillón, que ha consumido hasta la hora señalada 1.500 hectáreas.

La situación más problemática se ha desarrollado en la región del Biobío, particularmente en las comuna de Concepción, Penco y Tomé.

El foco más grande en el país es el incendio “Trinitarias”, que hasta esta hora ha consumido 10.621 hectáreas. También en Concepción, “Rancho Chico” ha afectado unas 5.079 hasta el momento.

Mientras tanto, en Laja el foco “Rucahue Sur” ha consumido un total de 2.000 hectáreas.

Finalmente, la última actualización de personas fallecidas por los incendios forestales en Ñuble y Biobío la entregó el presidente Gabriel Boric desde Concepción durante la tarde de este domingo.

Según las cifras oficiales manejadas desde el Ejecutivo, por el momento hay 18 personas fallecidas, cifra que todavía podría eventualmente subir cuando pueda hacerse una mejor revisión de las zonas afectadas luego que se logre controlar la emergencia.

Toques de queda en Laja, Nacimiento y Tomé

Por medio de una auditoría de la Jefatura de la Defensa Nacional del Biobío, encabezada por el contraalmirante Edgardo Acevedo, se estableció durante la tarde de este domingo el dejar en toque de queda total a las comunas de Penco, Laja y Nacimiento, todas en el Biobío.

La medida por parte del Jedena operaría desde las 20:00 horas de este domingo hasta las 06:00 de la mañana.

Además de lo anterior, también se estableció un toque de queda total para la localidad de Lirquén, en Penco. En particular, este se iniciaría a las 19:00 horas y se extendería hasta un nuevo aviso por parte de la Jedena.

Por otro lado, para la región de Ñuble se estableció no decretar toque de queda para ninguna de las comunas por el momento.

Al respecto, el Presidente Gabriel Boric explicó: “Hemos conversado, recién estaba conversando con el gobernador de Ñuble, por ejemplo, y ahí la principal afectación son en zonas rurales. Por lo tanto, se decidió, por ahora, no decretar toque de queda en la región de Ñuble en zonas urbanas”.