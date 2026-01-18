SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Más de 24 mil hectáreas quemadas y 18 fallecidos por incendios forestales en Ñuble y Biobío

    Según la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en el país hasta las 18:00 horas de este domingo habían 33 focos en combate a nivel nacional.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Más de 24 mil hectáreas quemadas y 18 fallecidos por incendios forestales en Ñuble y Biobío LUKAS JARA/ATON CHILE

    A las 18:00 horas de este domingo, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un nuevo balance de la afectación por la emergencia de incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.

    Según el detalle de la corporación, en este momento están en combate 33 focos de incendios a nivel nacional y hay una afectación total de 24.031 hectáreas hasta las 18 horas.

    En el caso de la región de Ñuble, hay nueve focos activos repartidos entre las comunas de Ránquil, Quillón, El Carmen, Bulnes, Coelemu, Pinto y San Nicolás.

    La mayor afectación estaría en la comuna de Ránquil, donde el incendio “Perales Biobío” ha consumido hasta el momento 2.800 hectáreas. Además, el foco “Rahuil Bajo” ha afectado otras 500 en la misma comuna.

    Por hectáreas afectadas también resulta relevante “Monte Negro” en Quillón, que ha consumido hasta la hora señalada 1.500 hectáreas.

    La situación más problemática se ha desarrollado en la región del Biobío, particularmente en las comuna de Concepción, Penco y Tomé.

    El foco más grande en el país es el incendio “Trinitarias”, que hasta esta hora ha consumido 10.621 hectáreas. También en Concepción, “Rancho Chico” ha afectado unas 5.079 hasta el momento.

    Mientras tanto, en Laja el foco “Rucahue Sur” ha consumido un total de 2.000 hectáreas.

    Finalmente, la última actualización de personas fallecidas por los incendios forestales en Ñuble y Biobío la entregó el presidente Gabriel Boric desde Concepción durante la tarde de este domingo.

    Según las cifras oficiales manejadas desde el Ejecutivo, por el momento hay 18 personas fallecidas, cifra que todavía podría eventualmente subir cuando pueda hacerse una mejor revisión de las zonas afectadas luego que se logre controlar la emergencia.

    Toques de queda en Laja, Nacimiento y Tomé

    Por medio de una auditoría de la Jefatura de la Defensa Nacional del Biobío, encabezada por el contraalmirante Edgardo Acevedo, se estableció durante la tarde de este domingo el dejar en toque de queda total a las comunas de Penco, Laja y Nacimiento, todas en el Biobío.

    La medida por parte del Jedena operaría desde las 20:00 horas de este domingo hasta las 06:00 de la mañana.

    Además de lo anterior, también se estableció un toque de queda total para la localidad de Lirquén, en Penco. En particular, este se iniciaría a las 19:00 horas y se extendería hasta un nuevo aviso por parte de la Jedena.

    Por otro lado, para la región de Ñuble se estableció no decretar toque de queda para ninguna de las comunas por el momento.

    Al respecto, el Presidente Gabriel Boric explicó: “Hemos conversado, recién estaba conversando con el gobernador de Ñuble, por ejemplo, y ahí la principal afectación son en zonas rurales. Por lo tanto, se decidió, por ahora, no decretar toque de queda en la región de Ñuble en zonas urbanas”.

    Lee también:

    Más sobre:Incendios forestalesConafÑubleBiobíoPencoConcepciónToméRánquil

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía Regional de Ñuble indaga el origen de incendios forestales en la zona

    Boric establece enlaces permanentes del gobierno en Ñuble y Biobío para enfrentar los incendios y anuncia reunión con Kast

    Amcordi sesionará este lunes en Mulchén para coordinar ayuda a damnificados por incendios en el Biobío

    Incendios forestales: Elizalde descarta toque de queda en Ñuble “por ahora”

    Héctor Muñoz, alcalde de Concepción, por incendios forestales: “En terreno hemos visto una respuesta lenta del nivel central”

    Incendios forestales en La Araucanía: cerca de 60 detenidos por siniestros en la región durante la temporada

    Lo más leído

    1.
    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    2.
    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    3.
    Fiscalía entrega detalles del caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    Fiscalía entrega detalles del caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    4.
    “No tiene validez jurídica”: abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno

    “No tiene validez jurídica”: abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno

    5.
    Boric establece enlaces permanentes del gobierno en Ñuble y Biobío para enfrentar los incendios y anuncia reunión con Kast

    Boric establece enlaces permanentes del gobierno en Ñuble y Biobío para enfrentar los incendios y anuncia reunión con Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Achs dispone seis centros de salud en el Biobío para atender a personas afectadas por incendios forestales

    Achs dispone seis centros de salud en el Biobío para atender a personas afectadas por incendios forestales

    Más de 24 mil hectáreas quemadas y 18 fallecidos por incendios forestales en Ñuble y Biobío
    Chile

    Más de 24 mil hectáreas quemadas y 18 fallecidos por incendios forestales en Ñuble y Biobío

    Fiscalía Regional de Ñuble indaga el origen de incendios forestales en la zona

    Boric establece enlaces permanentes del gobierno en Ñuble y Biobío para enfrentar los incendios y anuncia reunión con Kast

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses
    Negocios

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos
    Tendencias

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Un inicio de año prometedor: Gonzalo Tapia anota su primer gol del 2026 con Sao Paulo en el clásico ante Corinthians
    El Deportivo

    Un inicio de año prometedor: Gonzalo Tapia anota su primer gol del 2026 con Sao Paulo en el clásico ante Corinthians

    Va por el Grand Slam que le falta: Carlos Alcaraz se impone sin problemas en su estreno en el Abierto de Australia

    El operativo de la U para retornar a Santiago tras los incendios forestales que azotan a la Región del Biobío

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”
    Mundo

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”

    Poder Judicial iraní promete “fuertes castigos” a instigadores de protestas

    Encuentran restos del avión extraviado en Indonesia: no hay rastro de los 11 tripulantes

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”