    Nacional

    Fiscalía Regional de Ñuble indaga el origen de incendios forestales en la zona

    Junto a la PDI y Carabineros, se cuantifican los daños en comunas como Quillón y Bulnes, donde el fuego ha consumido cerca de 1.500 hectáreas. Además, ya se determinó el origen de focos registrados en Pinto, Quillón y San Nicolás.

    Por 
    Felipe Rivera

    La Fiscalía Regional de Ñuble informó que se encuentra investigando el origen de los múltiples incendios forestales que afectan a la región y que dejaron una persona fallecida en el sector Libuy, comuna de Bulnes.

    La fiscal regional Nayalet Mansilla Donoso señaló que las diligencias se realizan en conjunto con la PDI y Carabineros, tanto para apoyar el resguardo de la población como para establecer eventuales responsabilidades.

    Sobre la víctima, versiones preliminares indican que se trataría de un hombre de 63 años que se habría negado a evacuar su vivienda. Sin embargo, la fiscal precisó que “está siendo identificada en este momento por la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal”.

    De acuerdo con la Fiscalía, los siniestros han provocado graves daños en comunas como Quillón y Bulnes, donde se estima que el fuego ha consumido alrededor de 1.500 hectáreas, además de la destrucción de viviendas y afectaciones a la comunidad.

    La persecutora agregó que, mediante una fuerza de tarea de la PDI, ya se ha avanzado en el análisis del origen de al menos dos incendios: los focos registrados en Pinto, Quillón y San Nicolás.

