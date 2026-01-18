Boric establece enlaces permanentes del gobierno en Ñuble y Biobío para enfrentar los incendios y anuncia reunión con Kast

El Presidente Gabriel Boric, tras sostener una reunión con alcaldes del Biobío, realizó un balance de la situación de los incendios forestales en la región.

Durante la vocería realizada desde el Edificio San Andrés, en Concepción, el Mandatario entregó un balance de la afectación en las dos regiones.

Primeramente, resaltó el establecimiento del estado de emergencia en Ñuble y el Biobío desde las 2:30 de la mañana de este domingo.

“Esta madrugada se instruyó el despliegue de las Fuerzas Armadas, lo que permitió que los militares comenzaran la planificación necesaria para velar por el orden público y hemos reforzado también la presencia de Carabineros en la zona, trayendo como es necesario de otras regiones”, explicó el mandatario.

Por otro lado, respaldó el eventual accionar de las Jefaturas de la Defensa Nacional en Ñuble y el Biobío . “Lo que les quiero transmitir es que el jefe de la Defensa Nacional, el almirante Acevedo, acá en la Región del Biobío y el Jedena de la Región del Ñuble tienen todas las atribuciones, todas las atribuciones para poder avanzar sin necesidad de estar consultando permanentemente ni trámites para poder resguardar la seguridad de los chilenos y chilenas”, señaló al respecto.

Al respecto, detalló que oficialmente habrían al menos unas 300 viviendas afectadas solamente en el Biobío. “De seguro tendremos más de mil”, detalló sobre estas cifras.

Además, el Mandatario entregó un nuevo balance de los fallecidos durante esta emergencia. En total, 18 personas habrían fallecido hasta el momento por los incendios forestales .

“Son momentos difíciles, en particular en Penco, también en todas en los sectores de Tomé y le quiero enviar de verdad nuestro cariño, el cariño de Chile, a quienes están sufriendo en este momento la pérdida de seres queridos. Quiero que sepan que he instruido también a la directora del Servicio Médico Legal, a la PDI, a Carabineros que se hagan todos los esfuerzos por poder tener un levantamiento de los hechos y de las eventuales víctimas lo antes posible”, señaló el Jefe de Estado.

S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabeza reunión de coordinación de emergencia en Concepción

Los enlaces del Ejecutivo con ambas regiones

El Presidente Boric también entregó este domingo el detalle de cómo será la coordinación que mantendrá el Ejecutivo en las dos regiones.

“Para coordinar además las labores de gobierno he designado a la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, en conjunto con el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, para que queden de enlace permanente del gobierno en la región del Ñuble", señaló primeramente.

En el caso del Biobío, Boric le encargó “asumir funciones de enlace permanente a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto con el subsecretario del Interior, el señor Víctor Ramos.

“ El objetivo es que estén en permanente comunicación con los alcaldes, gobernadores y autoridades de la zona para tener una información fidedigna de primera fuente y poder acelerar al máximo todo lo que sea necesario para poder enfrentar esta grave emergencia”, explicó sobre la determinación.

Boric sostendrá reunión con Kast en La Moneda

Por otro lado, el Presidente Boric también señaló durante su alocución que durante esta jornada habría sostenido una conversación con el presidente electo José Antonio Kast para compartir la información disponible de parte del Ejecutivo sobre la emergencia.

“Él también va a tener una conversación con algunas de las autoridades de la zona más tarde y esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto. Por lo tanto, aquí gobierno saliente y el futuro gobierno tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe para responderle a los chilenos y chilenas que hoy día nos necesitan”, señaló Boric.

“El presidente José Antonio Kast me ha manifestado toda su voluntad para trabajar en esa misma línea. No me cabe ninguna duda que todos vamos a estar en la misma lógica el día de mañana, después Cogrid de la mañana. Nos vamos a reunir con el presidente electo para justamente compartir la última información e ir coordinando, porque de seguro, como sabemos, las tareas de reconstrucción van a ir más allá de este gobierno”, agregó al respecto.

Según pudo conocer La Tercera, la reunión entre el presidente electo y el mandatario en ejercicio sería alrededor de las 12:00 horas en La Moneda.