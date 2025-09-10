Más de 3.300 detenidos deja masivo operativo a nivel nacional: se allanaron más de 160 domicilios

Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

Más de 3 mil personas detenidas dejó un masivo operativo llevado a cabo por las policías a nivel nacional. Según dio a conocer el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, el operativo que se llevó a cabo durante la mañana del martes, en diferentes regiones del país.

De acuerdo a lo que explicó Cordero, “se han desplegado más de 6.700 funcionarios, que es un 28% más de los que se desplegaron durante el mes de agosto en el operativo unificado. Se han utilizado más de 2.200 medios logísticos, que es un 58% adicional al que se utilizó en el operativo anterior. Se han utilizado más de 2.200 medios logísticos, que es un 58% adicional al que se utilizó en el operativo anterior. A nivel nacional, se detuvieron a 3.348 personas, es decir, un 57% más de lo que se detuvo en el mes de agosto”.

Según explicó Cordero, “la estrategia de este operativo apuntaba a tres grandes ámbitos. El primero, órdenes de aprehensión, es decir, prófugos de la justicia. En segundo lugar, control migratorio. Y en tercer lugar, integrar aquellas órdenes de allanamiento que sean de investigaciones útiles a cada uno de estos operativos”.

Respecto a los detenidos, el ministro detalló que entre estos se encuentra “una persona que fue a propósito de un encargo policial en el control realizado en Iquique, que está por encargo policial asociado a un triple homicidio en el mes de abril del año 2025 en la comuna de Colina, y además de un triple homicidio frustrado. De igual modo, se han detenido a sujetos que están asociados a delitos de encerrona de muy distinta naturaleza, para poder más o menos identificar los que son más significativos”.

Junto con esto, explicó que 1.831 corresponden a órdenes de aprehensión, es decir, el 55% de los detenidos responden a alguna situación de prófugo de la justicia, y el 45% restante son detenidos que están vinculados a delitos de flagrancia.

Junto con esto señaló que se incautaron 147 armas, más de 1.200 municiones, y se allanaron 161 domicilios entre ambas policías.

“En el caso de la fiscalización de extranjeros, se realizaron más de 1.200 fiscalizaciones a extranjeros, denunciándose más de 371, de ellas el 50% corresponde a ciudadanos, a personas de nacionalidad venezolana. Los controles son 52.000 controles de identidad, 45.000 controles vehiculares, y también se realizaron fiscalizaciones a locales de alcoholes, comerciales, y otros por un total de 3.600 fiscalizaciones”, agregó el ministro.

Por su parte, el director general de Carabineros, Marcelo Araya, señaló que ”esto no es solamente una operación puntual, sino que es un trabajo sistemático que estamos desarrollando respecto a lo que es la entrega de información, un trabajo en distintos terrenos, reuniones de planificación, reuniones de coordinación, y un trabajo efectivo en terreno. Eso da cuenta también de mucho avance que hemos tenido y el camino en este caso es trabajar unidos y es trabajar en estos ámbitos que son muy específicos”.

En tanto el general director de la PDI, Eduardo Cerna, apuntó que “es un trabajo que vamos a mantener, es una lógica, es una forma de operar que ya definimos con el General Marcelo Araya, y es lo que se va a ver permanentemente, ahora en adelante”, añadiendo que ” os resultados cada vez nos dicen que la decisión que tomamos fue la correcta. Los resultados así lo avalan”.

Conmemoración del 11 de septiembre

En la ocasión, el ministro de Seguridad, además abordó los operativos por el 11 de septiembre señalando que “yo no puedo entrar en detalles, pero sí le puedo decir que la identificación de los puntos críticos, pero también de los puntos estratégicos asociados al 11 de septiembre, están no solo debidamente identificados, sino que los servicios policiales adecuadamente cubiertos”.

Según agregó, “la instalación de los servicios comienza hoy, 10 de septiembre, y terminan en la madrugada del 12 de septiembre”.