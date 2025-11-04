Más de 3.500 vacantes y sueldos de hasta $2.300.000: La Florida realiza nueva versión de su feria laboral

Más de 70 instituciones, entre empresas, organismos de seguridad e instituciones académicas, se congregarán este jueves 6 de noviembre en el Estadio Bicentenario de la Florida para participar de la quinta versión de la Feria Laboral y de Capacitación de esta comuna, la que ofrecerá más de 3.500 oportunidades laborales, incluyendo 138 vacantes inclusivas, con sueldos desde los $550.000 hasta los $2.300.000.

Entre los participantes destacan instituciones como Carabineros y la Fuerza Aérea (FACH), además de empresas como Atento Chile, Aramark, Cinépolis, Construmart, Fundación Coanil, Help Rescate, Colmena, Parque del Recuerdo, Sodexo, Voy Santiago, Teamwork, Yo Líquido, Palumbo, Trabajando.com, Salesland, Intelcia, Incar Seguridad, Grupo Serma, Eurofirms, Favima, Asert, Ayres Seguridad y Alicomer, entre otras.

La actividad, que se realizará entre las 9:00 y las 15:00 del jueves, cuenta con entrada liberada y está abierta a toda la comunidad.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, destacó que esta instancia -organizada por el municipio a través de su Departamento de Desarrollo Económico Local- “es una tremenda oportunidad para las personas que están buscando una nueva opción laboral o desean capacitarse para acceder a mejores empleos”.

Actividades de la jornada

En esta nueva versión de la feria, se realizarán capacitaciones consistentes en tres charlas abiertas al público:

- 9:45 a 10:30 horas – DUOC UC Sede Plaza Vespucio: “Domina IA: Despierta tu mente digital. Prompt y uso ético de la información”, dictada por Ariel Vásquez Sepúlveda, bibliotecólogo y asesor en investigación aplicada.

- 10:45 a 11:30 horas – Universidad Católica Silva Henríquez: “¿Cómo entro a la U?”, sobre el proceso de admisión, beneficios y orientación para el ingreso a la educación superior.

- 12:00 a 12:45 horas – Academia ARS / ARS Global: “Consejos para la elaboración del currículum vitae y búsqueda de empleo”, a cargo de Álvaro Parra, analista de Diversidad, Equidad e Inclusión y terapeuta ocupacional.

Además, la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC, en colaboración con la empresa Joy, presentará un entorno de realidad virtual inmersiva que permitirá a los estudiantes de Redes y Telecomunicaciones simular trabajos en terreno sin salir del aula, identificar componentes técnicos, reconocer elementos de protección personal y experimentar condiciones reales de trabajo en altura.

Además, se exhibirá el perro robot Unitree Go 2, tecnología de origen chino utilizada para labores de rescate, seguridad y monitoreo técnico, una de las atracciones tecnológicas más esperadas de esta nueva edición del evento.