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    Más de 400 intervenciones en 2026: Sichel entrega balance de operativos de recuperación de espacios en Ñuñoa

    Junto con esto, el alcalde hizo hincapié en la importancia de desarrollar a nivel nacional un programa de internación para personas con dependencia severa,

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Este lunes, la Municipalidad de Ñuñoa realizó un nuevo operativo de recuperación de espacios públicos en distintos sectores de la comuna. La intervención incluyó puntos en Las Encinas, Dublé Almeyda y Eduardo Castillo Velasco, donde se retiraron enseres y estructuras instaladas en la vía pública, sumado a esto, también se efectuaron labores de limpieza y se ofreció apoyo social municipal a las personas presentes.

    El operativo fue coordinado por la Dirección de Seguridad Pública, con apoyo de Carabineros y de la Dirección de Medio Ambiente.

    Según explicó el alcalde de la comuna, Sebastián Sichel, quien dio a conocer un balance de estos operativos, estos despliegues forman parte de una rutina sostenida en el tiempo.

    Nosotros tenemos una rutina de al menos 3 a 4 veces a la semana: sacamos todos los rucos de la comuna. Eso ha significado más de 400 retiros este año, o sea, en tres meses más de 400 retiros, y el año pasado superamos los 1.000. Es un volumen gigante, un gasto de recursos tremendo y doloroso”, afirmó.

    Junto con esta estrategia de remover rucos, añadió Sichel, también tienen una estrategia de seguridad.

    “Acá el grueso de los casos que tenemos son personas con compromiso delictual o con adicciones”, sostuvo.

    En este punto, indicó que este tipo de operativos requieren una respuesta más amplia del Estado, por lo que hizo un llamado para que -a nivel central- asuman un rol más activo en la materia.

    “Llegó la hora de que el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior tengan un programa de internación para personas con dependencia severa“, afirmó. “Un país que no tiene un lugar donde dejar a las personas con dependencia de droga severa y con tratamiento en serio está condenado a que tengas gente en situación de calle, que tiene compromiso de consumo y que vive del robo para poder mantener su adicción”.

    Asmismo, si bien destacó que seguirán reforzando las intervenciones para impedir la reinstalación permanente en ciertos puntos, advirtió que esas medidas no resuelven el problema de fondo.

    “Nosotros estamos en lo que hemos llamado arquitectura agresiva, que es básicamente cambiar la arquitectura en algunos lados para que no puedan instalarse con tanta comodidad. Pero sabemos que eso es una solución parche, si es que no tenemos al final programas que se hagan cargo de la dependencia de droga severa”, sostuvo.

    De acuerdo a las cifras de la municipalidad, en Ñuñoa existen aproximadamente 122 personas en situación de calle. Solo en 2026, la comuna registra 57 operativos y más de 400 intervenciones, con sectores de alta recurrencia como Avenida Vicuña Mackenna y los puentes de Villa Frei, ambos con 18 intervenciones en lo que va del año.

    Más sobre:NacionalÑuñoaSebastián Sichel

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