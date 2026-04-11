Más de 570 profesionales de la salud se integran a la red pública en todo el país

Un total de 540 médicos y 34 odontólogos se incorporaron esta semana a la red pública de salud a lo largo del país, en el marco del programa de Etapa de Destinación y Formación (EDF), impulsado por el Ministerio de Salud de Chile.

La llegada de estos profesionales —recientemente egresados— permitirá reforzar la atención en distintos territorios, desde Arica hasta Magallanes, con especial foco en localidades donde el acceso a la salud es más limitado o derechamente inexistente.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, destacó que esta incorporación representa un avance concreto en equidad territorial. “Su llegada fortalece la atención de salud en los territorios que más lo requieren y, en algunos casos, marca un hito”, afirmó.

Más de 570 profesionales de la salud se integran a la red pública en todo el país

Uno de los casos emblemáticos es el de Isla Mocha, en la provincia de Arauco, donde por primera vez se contará con médicos de presencia permanente en la posta rural del sector, único establecimiento de salud de la isla.

Hasta allí se trasladará el médico Brayan Rodríguez, quien valoró el desafío de trabajar en una zona aislada. “Es una gran oportunidad de contribuir a que esta población tenga acceso oportuno ante situaciones de urgencia. No queremos limitarnos a la atención clínica, sino también aprender de su cultura y tradiciones”, señaló.

Otros profesionales también destacaron su motivación por integrarse a la red pública. Ricardo Mendoza, destinado a la región de Los Ríos, apuntó a generar un impacto positivo en los pacientes y acompañar sus procesos de salud en el tiempo.

Más de 570 profesionales de la salud se integran a la red pública en todo el país

En tanto, Eduardo Vargas, quien trabajará en la Posta Rural de Buill, en la región de Los Lagos, relevó el valor de la atención primaria. “Permite un trato más directo con las personas y la posibilidad de llegar a comunidades rurales”, indicó.

Por su parte, Belén Moya, de la región de O’Higgins, subrayó su vocación de servicio. “Me motiva llevar atención médica a lugares donde el acceso puede ser más limitado”, afirmó.

Desde el Ministerio de Salud recalcaron que esta estrategia busca no solo fortalecer la red asistencial, sino también avanzar en una atención más oportuna, digna y cercana a las comunidades, especialmente en zonas extremas y rurales del país.