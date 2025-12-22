SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Más de un mes de incertidumbre y decisiones inconclusas: ¿Por qué se mantiene cerrado el circuito O de Torres del Paine?

    La tragedia en Torres del Paine ocurrió el 17 de noviembre y Conaf mantiene cerrado el circuito Macizo Paine hasta al menos el 31 de diciembre, mientras ajusta protocolos de seguridad, refuerza personal y evalúa extender el uso obligatorio de guías certificados, que pueden costar hasta 100 mil pesos diarios por sus servicios.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    El clima de Torres del Paine suele ser bastante rudo. Foto: Dominic Oakes

    Ya ha pasado más de un mes de la tragedia que dejó a cinco turistas fallecidos por hipotermia el pasado 17 de noviembre en el Parque Nacional Torres del Paine. De acuerdo con la última declaración que emitió Conaf, el circuito Macizo Paine estará cerrado hasta el 31 de diciembre, por lo menos. Esto, según comentaron, para que se pueda contar con más personal, equipamiento y un protocolo de circulación y seguridad en el circuito conocido también como la “O”.

    De ser así, el sendero tendría su acceso restringido por cerca de un mes y medio, el periodo más extenso de cierre desde la pandemia. Esto, sumando cierres preventivos por malas condiciones climáticas en el tramo más desafiante del circuito, y una movilización que realizaron los guardaparques del parque -y que finalizó este viernes-, quienes manifestaron en su momento el descontento por las ambiguas medidas concretas de urgencia respecto a las condiciones en que los trabajadores ejercen sus funciones.

    En dicha movilización evidenciaron que el vestuario de los guardaparques no era siempre el adecuado, además de no contar con personal suficiente para proteger toda la zona, junto a presupuestos limitados para solventar el aumento de dotación durante la temporada alta de visitantes al parque.

    Así se veía la señalética del parque durante la movilización de sus guardaparques.

    El paro de los guardaparques se depuso después de generar un acuerdo referido al protocolo de seguridad en el circuito Macizo Paine, el que ahora se trabaja con participación de los guardaparques. Esto, entre otras cosas, hizo que la fecha de cierre del tramo se extendiera por lo menos hasta fin de año. Cabe destacar que la zona ya fue periciada por la Fiscalía, y su reapertura ahora solo depende de lo que determine Conaf.

    El acuerdo logrado en la mesa de trabajo permitió que el viernes pasado se depusiera la movilización que afectaba a esta área protegida del Estado.

    Entre los puntos más importantes de este acuerdo se encuentran el refuerzo de la dotación de guardaparques a partir de enero, agilización de la contratación de personal técnico, contar con un profesional para el programa de conservación, autorizar el pago de horas extras desde diciembre hasta el final de temporada a todo el personal de jornada transitoria, y además contar con un sistema de trazabilidad y control de accesos de los visitantes.

    Guías de montaña

    No obstante, también se estableció autorizar, excepcionalmente durante este periodo, el uso del circuito Macizo Paine únicamente para excursionistas con guías especializados en trekking de montaña.

    “Esto fue fruto del acuerdo logrado con guardaparques que realizaron una movilización en los últimos días, donde si bien se establece por resolución administrativa el cierre del circuito Macizo Paine, se acordó como una forma de no perjudicar la actividad turística y equilibrar su actividad garantizando la seguridad de los visitantes, permitir excepcionalmente su recorrido solo con guías especializados”, expresó el director regional de Conaf Magallanes, Mauricio Ruiz.

    Los guías deben estar debidamente habilitados según ordenanza municipal de turismo de Torres del Paine, y deben cumplir con la certificación correspondiente a la Norma Chilena N° 2985, que establece los requisitos mínimos generales, de gestión, calidad y competencias que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que ofrezcan servicios guiados en excursionismo en Chile. Un guía puede costar cerca de los $100.000 diarios por grupo, que no suele ser mayor a seis personas.

    Además de dicha norma, también hay dos más que certifican los conocimientos de los guías en lugares como Macizo Paine. Estos son las NCh N° 2962 y 2951, que establecen los requisitos mínimos de gestión, calidad y competencias para ofrecer servicios guiados de turismo aventura en alta montaña. Todas las normas mencionadas están bajo proceso de actualización, las cuales deberían estar publicadas en marzo de 2026.

    ¿Esto garantiza la seguridad de los excursionistas que quieran realizar “la O”? Según el director de la Federación Gremial Chilena de Guías de Turismo (Feguitur), Cristián Gutiérrez, andar con ellos garantiza tomar decisiones en terreno, de acuerdo a las condiciones climáticas del momento. “Ellos pueden decidir devolverse o no avanzar si se avecina una tormenta, y además cuentan con equipos de comunicación satelital en caso de tener una emergencia”, remarca.

    Además, Gutiérrez menciona que se estarían manejando diferentes propuestas para establecer una mayor presencia de guías certificados en la zona donde ocurrió el accidente de noviembre pasado. Si bien Conaf decretó de manera excepcional el uso de guías certificados hasta el 31 de diciembre, no está descartado que esta medida pueda continuar durante las próximas semanas, o incluso decretar su extensión para el siguiente año.

    Según Gutiérrez, una de las opciones que se manejan es que se considere dejar con uso obligatorio la compañía de guías certificados entre el campamento Perros y el Grey -donde ocurrió el accidente-. Sin embargo, expertos ponen en duda esta opción, ya que en dichos refugios no hay estancias para albergar a los guías, y de todas maneras deberían recorrer al menos cuatro días de pie para estar en dicho lugar.

    “La otra opción es hacer el circuito completo acompañado con guías de turismo, y la tercera opción que se está considerando es ampliar aun más la obligatoriedad y dejar solamente enero y febrero de libre circulación”. Cabe resaltar que actualmente es obligatorio contar con guía certificado durante los meses de invierno para subir a la Base Torres y para hacer el circuito de la W. Por su parte, la ruta Macizo Paine regularmente está cerrada durante los meses más fríos del año.

    Este panorama se suma a que el sistema de entrada al parque se ha actualizado recientemente, y aunque inicialmente se implementó un nuevo modelo que cobraba entradas separadas para diferentes tramos, este fue revertido casi de inmediato. La planificación establece una compra de entradas por tramos específicos, diferenciados según los siguientes recorridos: Full Day, Base Torres, Circuito “W” y Circuito Macizo Paine. Esto permitirá a cada visitante adquirir un ticket acorde a su itinerario.

    Según informan fuentes cercanas, las agencias de turismo no podían implementar esto en temporada alta porque los costos se incrementaban hasta un 200% por turista, ya que hasta ahora el cobro de entrada al parque rige en los $9.900 por adulto, indiferentemente el tramo que tome. Esta medida fue pospuesta y comenzará a ser aplicada a partir del 1 de enero de 2026.

    El futuro de Torres del Paine, a pesar de avanzar en sus mitigaciones, todavía parece incierto, con un clima de desconfianza entre guías, visitantes y operadores turísticos. Según acusan desde la comunidad que vive en la zona, la falta de coordinación y planificación podría tener repercusiones negativas tanto para la seguridad de los excursionistas como para la sostenibilidad de la industria turística local. A medida que la temporada alta se acerca, todas las miradas están puestas en cómo se resolverán estas tensiones y qué medidas se implementarán para garantizar la seguridad de quienes eligen disfrutar de la majestuosidad natural del parque nacional.

