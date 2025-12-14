Matthei por triunfo de Kast: “Ahora el desafío es cumplir muchas metas ambiciosas para el país”

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, utilizó sus redes sociales para comentar el triunfo de José Antonio Kast, quien se impuso en el balotaje ante la militante comunista Jeannette Jara, con más del 58% de las preferencias.

Así, en primer punto y por medio de su cuenta en X, Matthei felicitó al presidente electo, aunque también comentó que tiene metas ambiciosas que cumplir a los chilenos.

“Felicito al futuro presidente Jose Antonio Kast y ahora el desafío, para con los chilenos, es cumplir muchas metas ambiciosas para el país” , escribió la otrora abanderada.

Felicito al futuro pdte @joseantoniokast y ahora el desafio, para con los chilenos, es cumplir muchas metas ambiciosas para el país. — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) December 14, 2025

Cuando acudió a votar, cabe hacer presente, Matthei ya había comentado las promesas que Kast deberá cumplir.

En ese momento, aseguró que “todo indica que va a ganar hoy José Antonio Kast, por lo tanto vamos a ver que es lo que sucede a partir de marzo"

En ese sentido, profundizó en las medidas anunciadas por el candidato republicano señalando que “hay mucha gente que está esperando que los adultos mayores no paguen contribuciones, estamos todos viendo cómo van a poder recortar los 6 mil millones en 18 meses, eso no va a ser fácil".

“Obviamente que estamos viendo cómo se van a llevar a cabo todos los planes que tenía, que espero le traigan mucha tranquilidad a Chile, que puedan efectivamente cerrar la frontera, que no entren mas inmgrantes ilegales. Así que va a ser un tiempo interesante”, sentenció.