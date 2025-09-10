Médico imputado de abuso sexual contra una paciente en Linares queda en prisión preventiva

El Juzgado de Garantía de Linares fijó la medida cautelar de prisión preventiva para un médico de 49 años que fue denunciado por su presunta responsabilidad en un delito de abuso sexual en contra de una paciente.

Una joven de nacionalidad chilena, mayor de edad, denunció al profesional asegurando haber sido abusada sexualmente en momentos en que el médico le realizaba un examen en un box de atención al interior de una clínica privada de Linares, el pasado 5 de septiembre.

En virtud de la denuncia, el Ministerio Público dispuso diversas diligencias ordenadas a ejecutar por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI.

El personal especializado de la Brisex reunió una serie de antecedentes que permitieron a la Fiscalía del Maule solicitar una orden de detención al tribunal, la que fue acogida y materializada por los propios detectives.

“Se formalizó al médico cirujano que trabaja en una clínica de esta localidad por el delito de abuso sexual agravado en prejuicio de una joven mayor de 18 años. Conforme a la investigación ordenada y realizada por la PDI y la declaración de la afectada, la cual hizo la denuncia de inmediato, se pudo establecer que el médico fue más allá de lo que implica una atención médica y, a nuestro juicio, sus actos constituyeron el delito de abuso sexual agravado, que tiene una pena que comienza en el presidio mayor en su grado mínimo", señaló la fiscal Mónica Cánepa.

La persecutora explicó que en virtud del delito se solicitó la prisión preventiva del imputado.

“Se van a recabar más antecedentes para tener claridad respecto a lo que ocurrió, sin perjuicio y entendemos que ya con lo que hay en carpeta y el informe de lesiones, están acreditados los hechos en materia de la formalización”, precisó la fiscal.

En tanto, el comisario Ítalo Biaguetti, jefe de la Brisex de Linares, precisó que la indagatoria realizada tras la denuncia, y “en plena coordinación con el Ministerio Público, consideró diligencias de entrevista a testigos, análisis de cámaras, estudio del sitio del suceso y la declaración del imputado”.

Biaguetti indicó que el médico “fue entrevistado y corroboró los hechos manifestados por la víctima”.

“Una vez reunidos estos antecedentes y con la coordinación de la fiscalía, se solicitó la respectiva detención en su contra”, señaló.

Se fijó un plazo de tres meses para la investigación.