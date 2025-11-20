Megaincendio de Valparaíso: suspenden audiencia previa al juicio oral contra los imputados

Viña del Mar, 5 de febrero de 2024. Vista aérea de los daños que causó el devastador incendio en el sector alto de la Ciudad Jardín.

Para este jueves estaba programada la audiencia de preparación para juicio oral en contra de los nueve imputados por el megaincendio que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Valparaíso y Villa Alemana en febrero de 2024 y que dejó 139 personas fallecidas. Sin embargo, a solicitud de una defensa, la instancia se suspendió.

El fiscal especializado de incendios, Osvaldo Ossandón, explicó que este tipo de audiencias es "de carácter técnico" y en ella se “discutiría eventualmente la prueba, determinar qué se presenta por cada querellante, por cada defensa y obviamente la prueba que ofrecimos como Ministerio Público”.

El persecutor, explicó que la audiencia fue suspendida tras la petición de una de las defensas, que habría informado sobre “un inconveniente propio de ella, razón por la cual el Tribunal accedió a la petición que hace la defensa de nuevo día y hora”.

En consecuencia, el Tribunal reprogramó la audiencia y la fijó para el 12 de enero de 2026. En cuanto al juicio, se espera que este se desarrolle en marzo del próximo año.

El fiscal señaló que la fecha de la nueva audiencia no debería variar. “Es más, si hubiera algún inconveniente de otro tipo, la idea es tomar las precauciones del caso antes de esa audiencia, porque no queremos que se pase más allá de esa fecha“, sostuvo.