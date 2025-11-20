BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Megaincendio de Valparaíso: suspenden audiencia previa al juicio oral contra los imputados

    La audiencia fue reprogramada para el próximo 12 de enero, y se espera que el juicio oral comience en marzo del 2026.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Viña del Mar, 5 de febrero de 2024. Vista aérea de los daños que causó el devastador incendio en el sector alto de la Ciudad Jardín. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Para este jueves estaba programada la audiencia de preparación para juicio oral en contra de los nueve imputados por el megaincendio que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Valparaíso y Villa Alemana en febrero de 2024 y que dejó 139 personas fallecidas. Sin embargo, a solicitud de una defensa, la instancia se suspendió.

    El fiscal especializado de incendios, Osvaldo Ossandón, explicó que este tipo de audiencias es "de carácter técnico" y en ella se “discutiría eventualmente la prueba, determinar qué se presenta por cada querellante, por cada defensa y obviamente la prueba que ofrecimos como Ministerio Público”.

    El persecutor, explicó que la audiencia fue suspendida tras la petición de una de las defensas, que habría informado sobre “un inconveniente propio de ella, razón por la cual el Tribunal accedió a la petición que hace la defensa de nuevo día y hora”.

    En consecuencia, el Tribunal reprogramó la audiencia y la fijó para el 12 de enero de 2026. En cuanto al juicio, se espera que este se desarrolle en marzo del próximo año.

    El fiscal señaló que la fecha de la nueva audiencia no debería variar. “Es más, si hubiera algún inconveniente de otro tipo, la idea es tomar las precauciones del caso antes de esa audiencia, porque no queremos que se pase más allá de esa fecha“, sostuvo.

    Más sobre:MegaincendioValparaísoMegaincendio ValparaísoJuicio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bci sube el sueldo mínimo de sus trabajadores a poco más de $1 millón bruto

    Embajador Brandon Judd por críticas de Boric a Trump: “Lo que hace es dañar al pueblo chileno”

    Renca, Maipú y Quinta Normal implementarán estrategia sueca para prevenir la comisión de delitos en jóvenes

    Contraloría oficia al municipio y a Conaf para detallar medidas de seguridad tras tragedia en Torres del Paine

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’

    Carabineros descarta intento de atentado contra líder del Comando con Venezuela en Chile y sostiene que fue un robo

    Lo más leído

    1.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    2.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    3.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    4.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    5.
    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Embajador Brandon Judd por críticas de Boric a Trump: “Lo que hace es dañar al pueblo chileno”
    Chile

    Embajador Brandon Judd por críticas de Boric a Trump: “Lo que hace es dañar al pueblo chileno”

    Renca, Maipú y Quinta Normal implementarán estrategia sueca para prevenir la comisión de delitos en jóvenes

    Contraloría oficia al municipio y a Conaf para detallar medidas de seguridad tras tragedia en Torres del Paine

    Bci sube el sueldo mínimo de sus trabajadores a poco más de $1 millón bruto
    Negocios

    Bci sube el sueldo mínimo de sus trabajadores a poco más de $1 millón bruto

    Ray Dalio, referente mundial de las inversiones, asegura que hay una burbuja por la IA, pero no llama al pánico

    Generadora Metropolitana inicia la construcción de uno de los proyectos de almacenamiento más grandes de Chile

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’
    Tendencias

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia

    Con Jaume Munar como héroe: España sorprende a República Checa y se mete en semifinales de la Copa Davis
    El Deportivo

    Con Jaume Munar como héroe: España sorprende a República Checa y se mete en semifinales de la Copa Davis

    Polémica en el fútbol argentino: la AFA declara campeón a Rosario Central de un título que no estaba en las bases

    Sao Paulo busca la permanencia definitiva de Gonzalo Tapia: “Queremos que se quede aquí”

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber
    Finde

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream
    Cultura y entretención

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    Cómo acercarse a un terremoto llamado Gabriela Mistral: libro reúne su poesía publicada en vida

    Human Rights Watch acusa a Israel de estar cometiendo crímenes contra la humanidad en Cisjordania
    Mundo

    Human Rights Watch acusa a Israel de estar cometiendo crímenes contra la humanidad en Cisjordania

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia

    Británico que sobrevivió a la tragedia de Torres del Paine: “La mayor parte del tiempo pensaba: ‘Oh, aquí es donde morimos’”

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores