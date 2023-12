Menor de edad que protagonizaba video musical en PAC: “Empezaron a tirar balazos entre bandas, no sé quiénes eran”

Durante la noche de este viernes, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda (PAC) se estaba filmando el video musical de un cantante urbano de 13 años cuando inició un tiroteo que dejó al menos cuatro heridos y tres personas fallecidas; dos hombres adultos y una niña de 13 años.

El coronel Gonzalo Urbina de la Prefectura Santiago Rinconada, indicó que “un grupo de jóvenes cantantes urbanos estaban efectuando la grabación de un video y producto de esta situación habría llegado otro grupo con los cuales se habría producido algún tipo de discusión, provocándose una disputa con armas de fuego”.

La familia del menor de edad negó tener relación con los hechos descritos preliminarmente por la autoridad policial, mientras que el cantante dijo que en un comienzo creía “que eran fuegos artificiales” los que se registraban en el lugar.

“Veo a una niña que va a corriendo que sangraba y sangraba. Me tiré al piso, a mi casi me llega una bala. Me voló el gorro”, dijo.

Igualmente, agregó que se “iba a grabar un videoclip con las bailarinas (...) estábamos haciendo el video, estábamos compartiendo felices con mis primos chicos y de la nada empiezan a tirar balazos entre bandas, no sé quiénes eran”.

El cantante de 13 años relató que “tuvimos que salir corriendo. Lo único que hice fue tirarme al piso y esconderme en la casa de mi abuela. Yo solo vi a dos heridos, la niña que era mi amiga y el otro hombre”.