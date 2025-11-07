OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Meteorólogo Jaime Leyton sufre robo en su casa de Puente Alto: delincuentes huyen con joyas y especies

    El domicilio del profesional de Mega no tenía moradores al momento del robo. Personal de la PDI trabaja en el lugar.

    Cristóbal Palacios 
    Cristóbal Palacios

    El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, sufrió este jueves un robo en su casa emplazada en la comuna de Puente Alto, desde donde desconocidos huyeron con especies y joyas.

    Según confirmó el propio profesional, al momento del ilícito la casa se encontraba sin moradores.

    “Estaba la casa sola, mi hijo andaba en el auto y yo andaba con mi señora en el canal“, indicó.

    “Hacía rato que nos habían informado por los chats de la gente del barrio que había una camioneta que se paseaba, que asaltaba personas, aprovechando la oportunidad”, agregó.

    En ese contexto, indicó que los antisociales “vieron que no estaban los autos, llamaron, porque tenemos las grabaciones, y después de eso procedieron a forzar el portón, forzaron la puerta de la casa y ahí nos avisó la vecina que había ruido poco habitual”.

    Tras esto, agregó, llamaron a Carabineros y se dirigieron al domicilio. “Estaba toda la casa revuelta, y por supuesto trajinaron todo donde uno suele guardar las cosas de valor, relojes, celulares, etcétera, los cajones de los dormitorios”, afirmó Leyton.

    Respecto de los objetos sustraídos por los delincuentes, indicó que serían algunas joyas de su esposa y otras especies menores. “Afortunadamente no se llevaron el computador, pero sí un televisor, un smart TV”, lamentó.

