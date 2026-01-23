Metro normaliza servicio en Línea 1 tras dos horas de interrupción

Durante la jornada de este viernes, Metro de Santiago informó a través de sus redes sociales que el servicio de Línea 1 se encontraba suspendida entre las estaciones Los Dominicos y Tobalaba y, San Pablo y Baquedano. Sin embargo, tras dos horas de interrupción, Metro normalizó su servicio a las 14:44

En concreto, las estaciones que se encontraban fuera de servicio fueron Los Leones (combinación suspendida), Pedro de Valdivia, Manuel Montt y Salvador debieron ser cerradas.

El motivo, según precisaron desde Metro, respondió a la presencia de una persona en las vías.

En consecuencia, el servicio de buses RED fue reforzado con buses de apoyo en el sector.