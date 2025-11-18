Metro reanuda servicio en la Línea 1 tras cierre temporal de siete estaciones en pleno horario punta

A las 18.22 horas de este martes, Metro de Santiago informó en sus redes sociales la interrupción del servicio en siete estaciones de la Línea 1, en pleno horario punta.

La suspensión temporal se aplicó en las estaciones Universidad de Santiago, San Alberto Hurtado, Ecuador, Las Rejas, Pajaritos, Neptuno y San Pablo.

En esta última, se detalló que la combinación hacia la Línea 5, no estuvo operativa.

Pese a lo anterior, pasadas las 20.00 horas, la empresa comunicó que el servicio reanudó su operatividad normal.

🟢 20:09 h. El servicio en #L1 vuelve a estar disponible con todas sus estaciones operativas. Ten en cuenta que la frecuencia podría tardar unos minutos en normalizarse. https://t.co/BQXcHNqfiu pic.twitter.com/irJsCE6mmF — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 18, 2025

Preliminarmente, la gerente de operaciones, Pamela Barros, había informado que el inconveniente se debía a un “elemento” en estación Ecuador.

“Hemos decretado servicio parcial en Línea 1 como medida de seguridad operacional por un elemento en la vía en Estación Ecuador. Nuestro servicio está disponible en Línea 1 entre los Domínicos y Estación Central. El resto de la red funciona de manera normal”, detalló durante el cierre temporal.

A la vez, agregó que “todos los equipos técnicos ya están en terreno para poder abordar la situación e inspeccionar ese tramo de la vía”.

Tras más de una hora, a través de la cuenta de X de Metro, se reportó que “un objeto cayó a la vía y provocó daños que nos obligan a interrumpir el servicio como medida de seguridad”.

🔴 Actualización #L1



En estación Ecuador, un objeto cayó a la vía y provocó daños que nos obligan a interrumpir el servicio como medida de seguridad.



Nuestro equipo técnico ya está en terreno inspeccionando y trabajando para recuperar la operación lo antes posible.



🚇 Por… pic.twitter.com/c8PCLhwAZP — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 18, 2025

Durante la interrupción del servicio, se coordinaron refuerzos en los recorridos de micro 412-106-i09-401-405-418-419-421-423-424-510-516-210-210v y 210e, los que operaron en bucle entre Estación Central y San Pablo.