SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Metro normaliza servicio en línea 5 tras problema que mantuvo ocho estaciones cerradas

    El servicio sólo estuvo disponible desde Plaza de Maipú a Ñuble. Pasadas las 9:30 de la mañana, desde Metro anunciaron la normalización del servicio.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Metro de Santiago

    Un total de ocho estaciones de la Línea 5 del Metro de Santiago, estuvieron sin servicio de trenes durante la mañana de este martes.

    Según informaron desde Metro, el problema se habría originado alrededor de las 8:54 a raíz de un tren que presentaba una avería en estación Carlos Valdovinos.

    Posteriormente, señalaron que el problema se habría originado luego de que un pasajero dejara caer una pizarra, lo que provocó un arco eléctrico y la presencia de humo.

    “Hacemos un llamado a cuidar sus pertenencias para evitar este tipo de incidentes”, mencionaron desde Metro.

    De esta forma el servicio sólo estuvo disponible desde Plaza de Maipú a Ñuble, con las estaciones Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés sin funcionamiento.

    Pasadas las 9:30 de la mañana, desde Metro anunciaron la normalización del servicio aunque detallaron que la frecuencia podría tardar unos minutos en restablecerse.

    Debido a la emergencia desde Red Movilidad anunciaron buses de apoyo entre estaciones Vicente Valdés y Ñuble.

    Más sobre:Metro de SantiagoLínea 5Estaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La primera definición de Kast sobre el máximo tribunal: Corte Suprema elabora quina por cupo que dejó Sergio Muñoz

    Gobierno ingresa proyecto con medidas paliativas por alza de combustibles y ven efecto fiscal casi neutro

    Matthei cuestiona alza de combustibles y propone “cerrar embajadas y lo que no sea indispensable”

    Urrutia muestra disposición del FA de discutir en el Congreso medidas paliativas tras alzas en combustibles: “Con eso no tenemos dudas”

    Colombia confirma que el proyectil ecuatoriano cayó por accidente en su territorio

    Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho”

    Lo más leído

    1.
    Fonasa, Conadi, Dirección del Trabajo: gobierno activa “balas de plata” y excluye siete cargos clave del sistema de Alta Dirección Pública

    Fonasa, Conadi, Dirección del Trabajo: gobierno activa “balas de plata” y excluye siete cargos clave del sistema de Alta Dirección Pública

    2.
    89% respalda fiscalizar y sancionar a empleadores que contraten extranjeros en situación irregular

    89% respalda fiscalizar y sancionar a empleadores que contraten extranjeros en situación irregular

    3.
    Casos de influenza aviar se siguen extendiendo por el país: SAG confirma nuevos hallazgos en aves de Magallanes y del Maule

    Casos de influenza aviar se siguen extendiendo por el país: SAG confirma nuevos hallazgos en aves de Magallanes y del Maule

    4.
    Steinert toma distancia de decisión de remover a prefecta (r) Peña y responsabiliza a la PDI de llamarla a retiro

    Steinert toma distancia de decisión de remover a prefecta (r) Peña y responsabiliza a la PDI de llamarla a retiro

    5.
    Reportan aglomeraciones en estaciones de servicio tras anuncio de histórica alza en bencinas y diésel

    Reportan aglomeraciones en estaciones de servicio tras anuncio de histórica alza en bencinas y diésel

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Temblor hoy, martes 24 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 24 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Matthei cuestiona alza de combustibles y propone “cerrar embajadas y lo que no sea indispensable”
    Chile

    Matthei cuestiona alza de combustibles y propone “cerrar embajadas y lo que no sea indispensable”

    A qué hora y dónde ver a Deportes Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    Urrutia muestra disposición del FA de discutir en el Congreso medidas paliativas tras alzas en combustibles: “Con eso no tenemos dudas”

    Gobierno ingresa proyecto con medidas paliativas por alza de combustibles y ven efecto fiscal casi neutro
    Negocios

    Gobierno ingresa proyecto con medidas paliativas por alza de combustibles y ven efecto fiscal casi neutro

    $ 100 mil por vehículo: Ministro De Grange adelanta cómo se entregará el beneficio a los taxistas por alza de combustibles

    Alza de las bencinas: Ministra Rincón dice que gobierno de Boric dejó la “caja vacía” para absorber esta crisis

    Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho”
    Tendencias

    Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho”

    Como el papel higiénico en pandemia: ¿por qué la gente compra sin control cuando siente incertidumbre?

    Qué es la enfermedad de Lyme, transmitida por garrapatas, que pronto tendrá una vacuna

    En la UC miran con atención: Boca Juniors suma importante baja de cara al debut en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    En la UC miran con atención: Boca Juniors suma importante baja de cara al debut en la Copa Libertadores

    Alex Michelsen carga contra los chilenos tras eliminar a Alejandro Tabilo en Miami: “Tuve que hacerlos callar”

    La insólita respuesta del número uno Carlos Alcaraz tras su eliminación del Masters 1000 de Miami

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica
    Tecnología

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    WWDC26 ya tiene fecha: Apple presentará sus innovaciones en IA y software

    Muere el historiador José Bengoa a los 81 años
    Cultura y entretención

    Muere el historiador José Bengoa a los 81 años

    Kirsten Dunst se une a dos taquillazos: protagonizará secuelas de Minecraft y La Empleada

    ¿Por qué Bolivia se retiró de la Guerra del Pacífico?

    Colombia confirma que el proyectil ecuatoriano cayó por accidente en su territorio
    Mundo

    Colombia confirma que el proyectil ecuatoriano cayó por accidente en su territorio

    La receta de China para vencer la contaminación del aire

    Macron convoca una nueva reunión del Consejo de Seguridad para abordar la situación en Medio Oriente

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión