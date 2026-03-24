Metro normaliza servicio en línea 5 tras problema que mantuvo ocho estaciones cerradas

Un total de ocho estaciones de la Línea 5 del Metro de Santiago, estuvieron sin servicio de trenes durante la mañana de este martes.

Según informaron desde Metro, el problema se habría originado alrededor de las 8:54 a raíz de un tren que presentaba una avería en estación Carlos Valdovinos.

Posteriormente, señalaron que el problema se habría originado luego de que un pasajero dejara caer una pizarra, lo que provocó un arco eléctrico y la presencia de humo.

“Hacemos un llamado a cuidar sus pertenencias para evitar este tipo de incidentes”, mencionaron desde Metro.

📢 La interrupción del servicio de #L5 se originó por la caída de un objeto de un pasajero (pizarra), lo que provocó un arco eléctrico y presencia de humo.



Hacemos un llamado a cuidar sus pertenencias para evitar este tipo de incidentes. https://t.co/BMG3sinM0q pic.twitter.com/sZAXi0bvK3 — Metro de Santiago (@metrodesantiago) March 24, 2026

De esta forma el servicio sólo estuvo disponible desde Plaza de Maipú a Ñuble, con las estaciones Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés sin funcionamiento.

Pasadas las 9:30 de la mañana, desde Metro anunciaron la normalización del servicio aunque detallaron que la frecuencia podría tardar unos minutos en restablecerse.

Debido a la emergencia desde Red Movilidad anunciaron buses de apoyo entre estaciones Vicente Valdés y Ñuble.