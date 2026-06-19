Mijail Bonito, exasesor de política migratoria por caso de niños haitianos: “Estamos dando por desaparecidos sin buscar”

El exasesor en política migratoria en el gobierno de Sebastián Piñera, Mijail Bonito, se refirió durante la mañana de este viernes a los vuelos con niños haitianos que ingresaron al país, cuestionando que se haya creado una alarma, sin antes realizar una búsqueda exhaustiva de los menores.

Bonito sostuvo en radio Agricultura que los menores ingresaron mediante permisos de residencia temporal otorgados por el Servicio Nacional de Migraciones, apuntando que “desde el punto de vista migratorio, estos niños ingresaron con toda la documentación al día”.

Según sostuvo, “tendría que la Jefatura Nacional de Migración de la Policía de Investigaciones haber cometido errores abismales en el tratamiento que le dio al ingreso o derechamente dolo. Y eso a mí no me resulta tan posible en el entendido que conozco cómo funciona, cómo está normado el tema”.

Es así como explicó que “se entiende que hay una alarma porque hay adultos que ingresan con más de un niño, pero eso también lo permite la legislación siempre y cuando tengan los mandatos de los padres”, añadiendo que “estamos dando por desaparecidos sin buscar a mi juicio, porque el hecho de que la Contraloría vaya a tocar la puerta de una casa una vez no es buscar”.

Asimismo, el exasesor abordó los menores que han sido encontrados recientemente apuntando que “yo creo que se van a ir encontrando más en la medida que los vayamos buscando” y que, “yo lo primero que hubiera hecho es, si tengo alguna noticia, alguna alarma sobre niños que no conozco su paradero a partir de un preinforme administrativo, yo lo primero que hago es convocar desde el punto de vista operativo a las diferentes instituciones que tienen relación con los extranjeros en Chile”.

Es así como mencionó existen registros administrativos que podrían ser utilizados para rastrear a los niños y a sus padres. “Yo conozco los pasaportes de los padres, conozco el número de residencia de los padres, conozco la última residencia que me declararon esos padres, porque si no hubiera padres en Chile, los niños no podrían haber venido, porque es por reunificación familiar”.

En la ocasión, el exasesor además se refirió al informe de Contraloría, señalando que “yo encuentro que, de lo que se ha sabido, lo único relevante en este minuto es revisar cuántas solicitudes de reunificación familiar de menores se aprobaron con certificados de nacimiento no legalizados, porque ahí habría que verificar correctamente el vínculo familiar”.

A pesar de esto, Bonito sostuvo que “hoy no se puede descartar absolutamente nada, pero tenemos una alarma que tampoco tiene un nivel de justificación, porque lo único que está pasando aquí es que no encontramos a los niños dentro del país”.

Es así como finalmente señaló que " ¿Es posible que haya un delito atroz en contra de los niños? Sí lo es. Pero también es posible que los niños estén en su casa. Porque nadie los ha salido a buscar. Esta incertidumbre no es posible cuando el Estado tiene la posibilidad de actuar y decirnos certeramente, mire, la verdad es que los busqué correctamente y no aparecen los niños, porque hasta hoy no los hemos buscado".

“A mí me parece que la institucionalidad chilena tiene que rápidamente hacerse cargo de esto. No podemos estar señalando casi como que la Policía de Investigaciones o alguien trabajó mal a este nivel si ni siquiera hemos buscado a los niños en la calle si están o no”, enfatizó.