    Minero muere tras desbarrancar por quebrada en medio de labores con maquinaria pesada en Petorca

    La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de la investigación por instrucción del Ministerio Público.

    Rodrigo Gómez S.
    Un minero perdió la vida luego de caer por una quebrada mientras conducía un minicargador que arrastraba un generador eléctrico.

    Este lunes, un hombre de 58 años, dedicado a la minería, murió luego de un accidente registrado en la comuna de Petorca, en la Región de Valparaíso.

    De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió pasado el mediodía, cuando el operario realizaba el traslado de un generador eléctrico mediante la conducción de un minicargador en el acceso a la mina Las Cabras, en el sector de Chacalo Alto, Chincolco, de la referida comuna.

    En ese instante, por causas que son materia de investigación, el hombre se precipitó a una quebrada, cayendo de una altura de 15 metros, lo que causó su muerte en el lugar.

    El fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Mauricio Dünner, señaló que el primer llamado lo recibió Carabineros, quienes llegaron en primera instancia a la emergencia.

    “En el lugar se habría producido el fallecimiento de una víctima, quien presuntamente, se encontraba realizando labores en el sector, arrastrando con un minicargador, un generador eléctrico con compresor y que por razones desconocidas se habría precipitado a una quebrada de unos 15 metros de profundidad, falleciendo en el lugar”, aseguró el persecutor.

    Al lugar concurrió personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para determinar si en el caso hubo o no intervención de terceras personas, mientras que el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legal (SML) para la respectiva autopsia.

    A su vez, desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), se trasladaron hasta el lugar para iniciar otra investigación.

    Respecto a las labores desarrolladas que terminaron con una víctima, el organismo señaló que “la faena no contaba con ningún acto administrativo ante el servicio”.

