Ministerio de Educación adjudica 20 nuevos Liceos Bicentenario en el país

El Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer los nombres de los nuevos 20 establecimientos que fueron seleccionados para pasar a ser Liceos Bicentenario de Excelencia.

Desde la cartera explicaron que los liceos fueron elegidos a partir de un proceso de revisión de proyectos de mejoramiento de aprendizajes.

Asimismo, precisaron que la iniciativa, forma parte de la “estrategia nacional para elevar la calidad educativa y reducir brechas territoriales con un enfoque centrado en la mejora de aprendizajes y la diversificación de las trayectorias formativas”.

En total, se presentaron al concurso 110 iniciativas, de las cuales 90 fueron declaradas admisibles. De los seleccionados, 10 se ubican en la Región Metropolitana y 10 en distintas regiones del país.

Al respecto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que los establecimientos que se sumarán a la red de Liceos Bicentenario “corresponden a variados proyectos educativos, provenientes de distintas regiones y que dan cuenta de la diversidad de nuestro sistema escolar”.

En esa línea, señaló que los colegios “accederán a una red de apoyos pedagógicos, técnicos y de acompañamiento por parte del Ministerio de Educación, porque la política de Liceos Bicentenario se hace cargo de fortalecer los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes”.

Detalle de liceos seleccionados