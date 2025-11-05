Ministerio de Educación adjudica 20 nuevos Liceos Bicentenario en el país
El ministro Nicolás Cataldo, destacó que los establecimientos que se sumarán a la red de Liceos Bicentenario “corresponden a variados proyectos educativos, provenientes de distintas regiones y que dan cuenta de la diversidad de nuestro sistema escolar”.
El Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer los nombres de los nuevos 20 establecimientos que fueron seleccionados para pasar a ser Liceos Bicentenario de Excelencia.
Desde la cartera explicaron que los liceos fueron elegidos a partir de un proceso de revisión de proyectos de mejoramiento de aprendizajes.
Asimismo, precisaron que la iniciativa, forma parte de la “estrategia nacional para elevar la calidad educativa y reducir brechas territoriales con un enfoque centrado en la mejora de aprendizajes y la diversificación de las trayectorias formativas”.
En total, se presentaron al concurso 110 iniciativas, de las cuales 90 fueron declaradas admisibles. De los seleccionados, 10 se ubican en la Región Metropolitana y 10 en distintas regiones del país.
Al respecto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que los establecimientos que se sumarán a la red de Liceos Bicentenario “corresponden a variados proyectos educativos, provenientes de distintas regiones y que dan cuenta de la diversidad de nuestro sistema escolar”.
En esa línea, señaló que los colegios “accederán a una red de apoyos pedagógicos, técnicos y de acompañamiento por parte del Ministerio de Educación, porque la política de Liceos Bicentenario se hace cargo de fortalecer los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes”.
Detalle de liceos seleccionados
- - Liceo Industrial B-5 Angol, La Araucanía
- - Colegio Villa Nonguen, Biobío
- - Colegio San Francisco De Asís De Belén, Rm
- - Escuela Particular Parroquial Domingo Savio, Rm
- - Colegio Juan Luis Undurraga Aninat, Rm
- - Colegio Don Orione, Valparaíso
- - Colegio Nehuén, O’higgins
- - Escuela Santa Joaquina De Vedruna, Rm
- - Colegio Manquema Vida, O’higgins
- - Colegio Poliv. Cardenal Raúl Silva Henríquez, Rm
- - Escuela De Administración Y Comercio, Maule
- - Colegio Cardenal Juan Francisco Fresno Larraín, Rm
- - Colegio El Almendro, Rm
- - Escuela Particular Villa El Sol, Rm
- - Colegio Particular Altazor, Rm
- - Liceo Claudio Flores Soto, Biobío
- - Colegio Polivalente Elisa Valdés, Rm
- - Colegio Quellón, Los Lagos
- - Liceo Francisco Xavier Butiña, Aysén
- - Colegio North College, Tarapacá
Lo Último
Lo más leído
2.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.