Ministerio Público logra prisión preventiva para integrante de los Mapaches y líder del secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya

Hasta la sala F 901 del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago llegó la mañana de este lunes Yonaikel Valentín Marcano Villarroel, el segundo detenido -de nacionalidad venezolana- por el secuestro extorsivo del alcalde de Macul, Gonzalo Montoya. El exjefe comunal, quien permaneció por más de dos días retenido, fue secuestrado el jueves 26 de junio en Santiago y liberado en Padre Hurtado.

En la audiencia de esta jornada, el Ministerio Público expuso los antecedentes que existen en contra del nuevo detenido y quien se suma a Israel Useche Galue, un extranjero de 18 años quien habría participado directamente en el secuestro de Montoya y por lo cual fue formalizado el 4 de julio.

En el caso del segundo imputado, quien fue detenido la semana pasada, el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía le imputa un rol de liderazgo en el delito en contra del exalcalde .

A raíz de aquello, el tribunal acogió la solicitud del ente persecutor y decretó su prisión preventiva mientras dure la investigación de 120 días, y cuyo plazo comienza a considerarse desde la formalización de Useche.

Gonzalo Montoya, exalcalde de Macul.

El líder

El Ministerio Público hasta ahora ya ha posicionado al nuevo detenido por el caso tanto en el secuestro de Montoya desde la calle Lord Cochrane en Santiago, así como también en la propia vivienda donde permaneció retenido. Según confirmó el persecutor, ya se estableció que el exjefe comunal estuvo retenido en una casa de tortura en Renca, la cual fue allanada la semana pasada.

Según especificó el fiscal Ernesto González, el formalizado de este lunes “se posicionó, en principio, en el lugar de retención de la víctima, en donde es abordado por distintos delincuentes, donde es secuestrado directamente, y además también se logró posicionar en la casa de cautiverio , en la comuna de Renca, en donde él habría tenido una participación más directa”.

El persecutor detalló que, al menos en el secuestro del exalcalde, tendría un rol de liderazgo. “Sería la persona que, en el fondo, va al lugar de cautiverio, entrega alimentación a los captores, a las personas que secuestraron o que estaban haciendo la guardia del secuestro, y además él da instrucciones respecto a lo que tienen que hacer con la víctima en ese lugar ”, sostuvo González quien confirmó que el nuevo detenido también forma parte de Los Mapaches, una célula del Tren de Aragua en Chile.

Fiscal ECOH, Ernesto González.

Pero además de eso, según detalló el fiscal González tras la audiencia, existen dos personas más con orden de detención por su participación en el caso y que se encuentran prófugas. Se trata de un hombre y una mujer extranjeros, quienes también tendrían participación directa en el secuestro con extorsión de Montoya. “La policía está trabajando para poder ubicarlas”, afirmó el persecutor preferente ECOH sobre los dos prófugos.

A raíz de lo mismo, González afirmó que también se indagan presuntos delitos de asociación criminal, así como también de una posible vinculación en el caso de Montoya y de otras dos personas que fueron detenidas en el allanamiento de Renca y que también quedaron en prisión preventiva, pero en otra causa.

“Es materia de investigación, se está evaluando una potencial agrupación criminal, pero tenemos que ver los antecedentes. ECOH ya estaba trabajando respecto a aquello para eventualmente tener una agrupación de causas”, concluyó el fiscal González sobre la organización delictual tras el secuestro del exalcalde Montoya.