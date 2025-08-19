SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Ministerio Público logra prisión preventiva para integrante de los Mapaches y líder del secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya

El segundo detenido por el secuestro del exjefe comunal de Macul, según la Fiscalía, habría participado directamente del hecho, así como también de su retención en Renca.

José Carvajal VegaPor 
José Carvajal Vega
Gonzalo Montoya fue alcalde de Macul entre dos períodos, entre 2016 y 2024.

Hasta la sala F 901 del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago llegó la mañana de este lunes Yonaikel Valentín Marcano Villarroel, el segundo detenido -de nacionalidad venezolana- por el secuestro extorsivo del alcalde de Macul, Gonzalo Montoya. El exjefe comunal, quien permaneció por más de dos días retenido, fue secuestrado el jueves 26 de junio en Santiago y liberado en Padre Hurtado.

En la audiencia de esta jornada, el Ministerio Público expuso los antecedentes que existen en contra del nuevo detenido y quien se suma a Israel Useche Galue, un extranjero de 18 años quien habría participado directamente en el secuestro de Montoya y por lo cual fue formalizado el 4 de julio.

En el caso del segundo imputado, quien fue detenido la semana pasada, el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía le imputa un rol de liderazgo en el delito en contra del exalcalde.

A raíz de aquello, el tribunal acogió la solicitud del ente persecutor y decretó su prisión preventiva mientras dure la investigación de 120 días, y cuyo plazo comienza a considerarse desde la formalización de Useche.

Gonzalo Montoya, exalcalde de Macul.

El líder

El Ministerio Público hasta ahora ya ha posicionado al nuevo detenido por el caso tanto en el secuestro de Montoya desde la calle Lord Cochrane en Santiago, así como también en la propia vivienda donde permaneció retenido. Según confirmó el persecutor, ya se estableció que el exjefe comunal estuvo retenido en una casa de tortura en Renca, la cual fue allanada la semana pasada.

Según especificó el fiscal Ernesto González, el formalizado de este lunes “se posicionó, en principio, en el lugar de retención de la víctima, en donde es abordado por distintos delincuentes, donde es secuestrado directamente, y además también se logró posicionar en la casa de cautiverio, en la comuna de Renca, en donde él habría tenido una participación más directa”.

El persecutor detalló que, al menos en el secuestro del exalcalde, tendría un rol de liderazgo. “Sería la persona que, en el fondo, va al lugar de cautiverio, entrega alimentación a los captores, a las personas que secuestraron o que estaban haciendo la guardia del secuestro, y además él da instrucciones respecto a lo que tienen que hacer con la víctima en ese lugar”, sostuvo González quien confirmó que el nuevo detenido también forma parte de Los Mapaches, una célula del Tren de Aragua en Chile.

Fiscal ECOH, Ernesto González.

Pero además de eso, según detalló el fiscal González tras la audiencia, existen dos personas más con orden de detención por su participación en el caso y que se encuentran prófugas. Se trata de un hombre y una mujer extranjeros, quienes también tendrían participación directa en el secuestro con extorsión de Montoya. “La policía está trabajando para poder ubicarlas”, afirmó el persecutor preferente ECOH sobre los dos prófugos.

A raíz de lo mismo, González afirmó que también se indagan presuntos delitos de asociación criminal, así como también de una posible vinculación en el caso de Montoya y de otras dos personas que fueron detenidas en el allanamiento de Renca y que también quedaron en prisión preventiva, pero en otra causa.

“Es materia de investigación, se está evaluando una potencial agrupación criminal, pero tenemos que ver los antecedentes. ECOH ya estaba trabajando respecto a aquello para eventualmente tener una agrupación de causas”, concluyó el fiscal González sobre la organización delictual tras el secuestro del exalcalde Montoya.

Más sobre:SecuestroFiscalíaMinisterio PúblicoGonzalo MontoyaCrimen organizadoMacul

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tras negociación que le quitó cupo por el distrito 8: PR anuncia que Jazmín Aguilera postulará al Senado por Valparaíso

Intensas lluvias y fuerte viento obligan a suspender clases este martes en comunas de la Región de Atacama

Las posiciones de los candidatos a la presidencia boliviana frente a Chile

Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Las cuatro acciones del Ipsa cuya rentabilidad supera el 50% en 2025

Programa económico: Jara reformula ingreso vital de $750 mil y pone énfasis en la inversión, pero mantiene negociación ramal

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

4.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

5.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

Tras negociación que le quitó cupo por el distrito 8: PR anuncia que Jazmín Aguilera postulará al Senado por Valparaíso
Chile

Tras negociación que le quitó cupo por el distrito 8: PR anuncia que Jazmín Aguilera postulará al Senado por Valparaíso

Intensas lluvias y fuerte viento obligan a suspender clases este martes en comunas de la Región de Atacama

Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Las cuatro acciones del Ipsa cuya rentabilidad supera el 50% en 2025
Negocios

Las cuatro acciones del Ipsa cuya rentabilidad supera el 50% en 2025

Programa económico: Jara reformula ingreso vital de $750 mil y pone énfasis en la inversión, pero mantiene negociación ramal

PIB sube sobre lo esperado en el segundo trimestre por fuerte alza de la inversión y se consolidan expectativas en torno a 2,5% para 2025

Apple Arcade lanza 4 nuevos juegos
Tendencias

Apple Arcade lanza 4 nuevos juegos

¿Adiós al iPhone 11? Estos son los modelos que no podrán actualizarse a iOS 26

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon

Carlo Ancelotti piensa en el retorno de un goleador histórico de Brasil para medirse a Chile por las Eliminatorias
El Deportivo

Carlo Ancelotti piensa en el retorno de un goleador histórico de Brasil para medirse a Chile por las Eliminatorias

¿Peligra el Monumental para el Superclásico? El duro informe de Cristian Garay sobre el duelo entre Colo Colo y la UC

“Trabajamos todo el año para esto”: Los Diablos Junior se quedan con el bronce en Asunción

Congreso celebra los 50 años de Terra Incógnita con concierto y vinilo de edición especial
Finde

Congreso celebra los 50 años de Terra Incógnita con concierto y vinilo de edición especial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

Desde $3 mil: vuelve la Venta de Vestuario del Teatro Municipal

George Harris no olvida su fracaso y arremete contra el Festival de Viña: “Quedaron muy mal por permitir un ataque xenofóbico”
Cultura y entretención

George Harris no olvida su fracaso y arremete contra el Festival de Viña: “Quedaron muy mal por permitir un ataque xenofóbico”

Ben Stiller se margina de la dirección de la tercera temporada de Severance

Un viaje psicodélico en IA: mira el video de El Glitch de Carmen Ruiz

Las posiciones de los candidatos a la presidencia boliviana frente a Chile
Mundo

Las posiciones de los candidatos a la presidencia boliviana frente a Chile

Zelensky califica de “buena” y “constructiva” las reunión con Trump

Hamas acepta plan de alto el fuego durante negociaciones en Egipto

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?