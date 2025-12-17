Ministra del TC María Pía Silva es elegida vicepresidenta de la Subcomisión de Latinoamérica de la Comisión de Venecia

La ministra del Tribunal Constitucional (TC), María Pía Silva Gallinato, representante del Estado de Chile en la Comisión de Venecia, en la 145° reunión plenaria del órgano, fue elegida vicepresidenta de la Subcomisión de Latinoamérica y miembro titular del Consejo de Elecciones Democráticas.

La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, es el órgano consultivo en materia constitucional del Consejo de Europa y reúne a expertos constitucionalistas de sus 61 estados miembros.

El Consejo de Elecciones Democráticas, en tanto, es un órgano tripartito conformado por representantes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del Congreso de representantes locales del Consejo de Europa y miembros de la Comisión de Venecia.

Tras las reuniones que se llevaron a cabo desde el jueves 11 de diciembre, Silva presentó un informe, en cuya redacción colaboró junto a otros tres expertos europeos y miembros de la Comisión de Venecia, sobre “La libertad de expresión, la prohibición del discurso de odio y la promoción del pluralismo en el contexto de las campañas electorales“.

Silva expuso sobre las principales conclusiones del trabajo, con especial énfasis en las narrativas de migración y asilo, apuntando que la migración se ha convertido en uno de los temas más sensibles y controvertidos de las democracias contemporáneas, y que en contextos electorales las personas migrantes suelen ser objeto de estigmatización y deshumanización, afectando no solo sus derechos, sino también la calidad del debate público y las condiciones estructurales de la deliberación democrática.

La jueza constitucional chilena destacó que el informe busca conciliar —y no oponer— la libertad de expresión con la prohibición del discurso de odio, subrayando que ambos objetivos son complementarios en una democracia pluralista.

En la 145° sesión plenaria de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, se realizaron elecciones para ocupar los cargos principales del órgano. Es así que la italiana Marta Cartabia fue electa presidenta por un período de dos años, en lugar de la francesa Claire Bazy Malaurie, mientras que la macedonia Renata Deskoska, el noruego Eirik Holmøyvik y el británico Tim Otty fueron elegidos vicepresidentes. En paralelo, la italiana Simona Granata Menghini se mantuvo como secretaria del directorio.

La sesión se desarrolló a a puerta cerrada en Venecia, Italia, desde el 12 de diciembre.