SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministra del TC María Pía Silva es elegida vicepresidenta de la Subcomisión de Latinoamérica de la Comisión de Venecia

    Además, la experta chilena se desempeñará como miembro titular del Consejo de Elecciones Democráticas.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La ministra del Tribunal Constitucional (TC), María Pía Silva Gallinato, representante del Estado de Chile en la Comisión de Venecia, en la 145° reunión plenaria del órgano, fue elegida vicepresidenta de la Subcomisión de Latinoamérica y miembro titular del Consejo de Elecciones Democráticas.

    La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, es el órgano consultivo en materia constitucional del Consejo de Europa y reúne a expertos constitucionalistas de sus 61 estados miembros.

    El Consejo de Elecciones Democráticas, en tanto, es un órgano tripartito conformado por representantes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del Congreso de representantes locales del Consejo de Europa y miembros de la Comisión de Venecia.

    Tras las reuniones que se llevaron a cabo desde el jueves 11 de diciembre, Silva presentó un informe, en cuya redacción colaboró junto a otros tres expertos europeos y miembros de la Comisión de Venecia, sobre “La libertad de expresión, la prohibición del discurso de odio y la promoción del pluralismo en el contexto de las campañas electorales“.

    Silva expuso sobre las principales conclusiones del trabajo, con especial énfasis en las narrativas de migración y asilo, apuntando que la migración se ha convertido en uno de los temas más sensibles y controvertidos de las democracias contemporáneas, y que en contextos electorales las personas migrantes suelen ser objeto de estigmatización y deshumanización, afectando no solo sus derechos, sino también la calidad del debate público y las condiciones estructurales de la deliberación democrática.

    La jueza constitucional chilena destacó que el informe busca conciliar —y no oponer— la libertad de expresión con la prohibición del discurso de odio, subrayando que ambos objetivos son complementarios en una democracia pluralista.

    En la 145° sesión plenaria de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, se realizaron elecciones para ocupar los cargos principales del órgano. Es así que la italiana Marta Cartabia fue electa presidenta por un período de dos años, en lugar de la francesa Claire Bazy Malaurie, mientras que la macedonia Renata Deskoska, el noruego Eirik Holmøyvik y el británico Tim Otty fueron elegidos vicepresidentes. En paralelo, la italiana Simona Granata Menghini se mantuvo como secretaria del directorio.

    La sesión se desarrolló a a puerta cerrada en Venecia, Italia, desde el 12 de diciembre.

    Más sobre:Tribunal ConstitucionalTCComisión de VeneciaMaría Pía Silva

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalización de galería de joyas de Santiago termina con un detenido: investigan origen de oro y uso de químicos tóxicos

    Acuerdo entre Sernac, Noix y Ticketmaster para compensar a asistentes del Music Bank 2022 alcanza $1.300 millones

    Incautan más de dos mil plantas de marihuana en bosque nativo de Pemuco

    Altos mandos de las FF.AA. y policías se reúnen con Presidente electo José Antonio Kast

    Tucker Carlson asegura que Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso de esta noche a la nación

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    Lo más leído

    1.
    Licencia de conducir: Congreso aprueba ley Jacinta y proyecto queda listo para ser promulgado

    Licencia de conducir: Congreso aprueba ley Jacinta y proyecto queda listo para ser promulgado

    2.
    Se buscan profesionales: el headhunting para el gobierno de Kast que asesoran Sebastián Figueroa, Isamit y exrector Sánchez

    Se buscan profesionales: el headhunting para el gobierno de Kast que asesoran Sebastián Figueroa, Isamit y exrector Sánchez

    3.
    “Depende de qué le convenga más a Chile”: Kast habla sobre eventual apoyo a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

    “Depende de qué le convenga más a Chile”: Kast habla sobre eventual apoyo a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

    4.
    Metro cierra estaciones Baquedano y Universidad Católica por desórdenes en el exterior

    Metro cierra estaciones Baquedano y Universidad Católica por desórdenes en el exterior

    5.
    José Gabriel Funes, jesuita y astrónomo: “Cuesta entender que en esta época de IA la gente aún piense que la Tierra es plana”

    José Gabriel Funes, jesuita y astrónomo: “Cuesta entender que en esta época de IA la gente aún piense que la Tierra es plana”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Incautan más de dos mil plantas de marihuana en bosque nativo de Pemuco
    Chile

    Incautan más de dos mil plantas de marihuana en bosque nativo de Pemuco

    Altos mandos de las FF.AA. y policías se reúnen con Presidente electo José Antonio Kast

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Acuerdo entre Sernac, Noix y Ticketmaster para compensar a asistentes del Music Bank 2022 alcanza $1.300 millones
    Negocios

    Acuerdo entre Sernac, Noix y Ticketmaster para compensar a asistentes del Music Bank 2022 alcanza $1.300 millones

    Ya es ley: sindicatos logran mantener el feriado bancario

    FNE aprueba la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE
    Tendencias

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental
    El Deportivo

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental

    ¿Se adelanta Safonov? El polémico penal que inclinó la balanza para el PSG en la final de la Intercontinental ante Flamengo

    En la víspera de su debut en la Liga de Primera: confirman a la U como rival del tricampeón peruano en la Noche Crema

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo
    Cultura y entretención

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas

    Tucker Carlson asegura que Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso de esta noche a la nación
    Mundo

    Tucker Carlson asegura que Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso de esta noche a la nación

    La crisis ambiental existencial que enfrenta el histórico río Tigris en medio de disputa entre Irak y Turquía

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta
    Paula

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós