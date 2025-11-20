Ministra Rojas confirma que delegación chilena no resultó afectada tras incendio en sede de la COP30 en Brasil

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, se refirió esta tarde al incendio que afectó la sede de la COP30 en Brasil, y señaló que la delegación chilena que se encuentra en la ciudad de Belém participando de la cumbre climática no resultó afectada por el siniestro.

Las llamas, cuyo origen se investiga, afectaron al pabellón central de la cita, mientras se llevaban a cabo las negociaciones sobre temas como la transición energética y el financiamiento climático. Tras la evacuación de la zona, el fuego fue controlado y no se registraron heridos.

Así, en su cuenta de X, la titular de Medio Ambiente informó mediante un video que “hubo un incendio dentro de estos pabellones que ven detrás mío, que son todas estructuras livianas, de plástico, así que hemos sido evacuados”.

Agregó que “nos acaban de avisar que, probablemente, no van a seguir sesiones de negociación durante el día de hoy”.

Tras esto, la ministra Rojas confirmó que “la delegación de Chile está bien, todos salieron bien, pero obviamente (el incendio) pone en mucha incertidumbre cómo va a seguir la negociación acá: estamos a jueves y mañana (viernes) debería terminar la COP”.

Sin embargo, relevó que “es normal que las conferencias, en general, se puedan extender en un día, pero tener toda una tarde en la cual no se puede seguir avanzando en encontrar puntos en común entre las distintas negociaciones es, evidentemente, un problema”.

En su publicación en redes sociales, además, la secretaria de Estado agradeció las muestras de preocupación que recibió la delegación nacional tras la emergencia.