Ministro Cataldo lamenta “polarización” en discusión del proyecto FES: “Lo que espero es que la sensatez prime”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió este lunes al proyecto Financiamiento para la Educación Superior (FES), apuntando que “lamento que se haya polarizado tanto una discusión, que yo sé que es política, pero sobre todo ya es un problema para el país”.

El titular de Educación abordó el proyecto apuntando en radio Duna “el que venga a descubrir ahora que el CAE es un problema, la verdad es que ha desatendido toda la discusión que se ha dado durante prácticamente el último año y medio”, enfatizando que el FES es más barato.

Cataldo apuntó que “lo que espero es que la sensatez prime”, y que “nosotros sabemos que hasta ahora la voluntad del gobierno entrante es que no se legisle ahora. La verdad es que también me preocupa mucho qué es lo que se va a legislar después, porque esto tampoco es llegar y lanzar un proyecto”.

“Luego del 11 de marzo, no tengo idea si el próximo gobierno va a continuar con la tramitación de ese proyecto, va a hacer cambios, tanto a su derecho, pero frente a eventuales cambios, tampoco uno puede garantizar tener concordancia plena y absoluta con lo que ellos van a plantear. Que estemos de acuerdo en que termine el CAE no significa que se acepte cualquier cosa”, añadió.

Proyecto de sala cuna

En la ocasión, el titular de Educación también abordó el proyecto de sala cuna apuntando que “no logro comprender por qué no se avanza en algo tan importante”.

Añadió que veía más voluntad para legislar en sala cuna que en el FES, por lo que “de verdad no logro entender por qué se detiene este proyecto que logró concitar un acuerdo”.

En la misma línea, Cataldo apuntó a que desconoce lo que ocurrirá con el proyecto una vez que se concrete el cambio de mando. “Logramos generar las condiciones ambientales óptimas para la legislación de esto”, mencionó, y luego añadió que “no sé si en el cambio de ciclo que vamos a sufrir, no digo sufrir en el mal sentido de la palabra, que el país va a atravesar, después del 11 de marzo, las condiciones que nosotros generamos van a permanecer intactas”.

Retorno a clases

El titular de Educación también abordó el retorno a clases, apuntando que " ya tenemos antes del día de hoy más de 2.400 establecimientos educacionales que han partido sus clases".

Según explicó, este lunes 2 de marzo se suman 1.300 establecimientos más y para el día 4 ya se llegará a la mayor parte del sistema.

“Vamos a llegar a más del 98%, son cerca de 3 millones 200 mil estudiantes que van a estar en clases de aquí al día 4″, mencionó, explicando que “algunos establecimientos, como por ejemplo Punta de Parra, en el caso de Tomé, van a partir sus clases a fines de marzo, el 27, producto de las instalaciones de soluciones modulares a propósito de los incendios”.