Cordero y el comercio ilícito: “El foco central es enfrentar directamente el contrabando y con estrategias de manera integral”

Durante la mañana de este jueves el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, participó del “2° Día Contra el Comercio Ilícito y el Crimen Organizado: Chile Enfrenta la Economía Ilegal", donde realizó un llamado a enfrentar de forma integral el problema.

Según apuntó el ministro al momento de abordar el rol que cumple el recientemente inaugurado ministerio, “El foco central es enfrentar directamente el contrabando y el comercio ilícito de manera integral. Y el de manera integral no es simplemente una cuestión declarativa, sino que supone estrategias distintas para abordar ingresos o salida del país, fabricaciones no autorizadas, transporte, almacenamiento, distribución y venta”.

De acuerdo a lo que agregó en la ocasión el titular de Seguridad Pública, “Cada una de ellas tiene estrategias para abordarlas de un modo específico, pero enseguida, cada una de ellas le impone al Estado, pero también al sector privado, algunas obligaciones adicionales que es conveniente tener presente”, enfatizando que “nada de eso funciona sin que el ciclo institucional, es decir, la Autoridad de Seguridad Pública, las policías, la persecución penal, el gobierno regional, el municipio, el comercio establecido, realicen integradamente sus acciones”.

Cordero además apuntó que “uno de los efectos que ha tenido el debate de seguridad pública en la gestión pública chilena, es que seguridad pública es uno de los sectores donde las instituciones se han acostumbrado a trabajar integradamente”, agregando que “la manera en que el Estado de Chile ha adecuado su legislación en muy poco tiempo, ha sido altamente exitosa”.

“Yo soy de aquellos que me siento orgulloso de los acuerdos que han logrado el Ejecutivo y el Congreso, el Gobierno y la oposición”, señaló el ministro, a la vez que apuntó que “la actualización en materia de crimen organizado y la reforma al sistema de enjuiciamiento criminal, del modo en que lo hemos hecho, pero también lo que fue la aprobación de la Ley Antiterrorista y otras reglas similares que hemos tenido hasta ahora, hubiese sido sencillamente imposible sin ese acuerdo transversal”.

En la ocasión, el ministro también señaló que las normas aprobadas no cumplirían la misma función si es que los diferentes ilícitos fueran vistos como delitos comunes.

“Porque no basta con la ley. Es que si la estrategia investigativa de Carabineros o la Policía de Investigaciones no apunta en un sentido distinto, por ejemplo, asociado a la organización, o si el fiscal a cargo no se convence de que esa es la manera de abordar el punto, entonces las reglas legales nos sirven muy poco”, apuntó.

Índice de Temor

En la ocasión el titular de Seguridad Pública también abordó los índices de temor en el país, de los más altos del mundo señalando que “desde el último informe de Paz Ciudadana, más del 31% de los chilenos consideran que es bastante probable o probable que sean víctimas de homicidios. La pregunta es, ¿esos datos se compadecen con los índices de victimización? Y la respuesta es no".

“Mi obligación como autoridad es transmitir que así como debemos abordar delitos violentos, tenemos que hacernos cargo de cambiar nuestras costumbres” y apuntando que “el temor a ratos o en ocasiones o habitualmente nos hace infelices. Y el temor es un buen socio de las organizaciones criminales y del delito”.