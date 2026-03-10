Ministro Cordero sostiene que extradición de Galvarino Apablaza podría concretarse desde este jueves

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió durante la mañana de este martes a la inminente extradición de Galvarino Apablaza, señalando que esta podría ocurrir a partir del jueves, luego de que se firme la resolución que permitirá su traslado a Chile.

Según explicó el titular de Seguridad, en conversación con Radio Universo, aunque inicialmente se esperaba que esto ocurriera entre ayer y hoy, “el día de ayer, en la tarde, nosotros fuimos informados de que existía una discrepancia entre el juez federal y la cancillería sobre en qué momento la resolución judicial quedaba firme, para efecto de la suscripción por parte del presidente Milei, sobre la extradición”.

“A nosotros se nos ha comunicado que el tribunal federal y la cancillería argentina han llegado a un acuerdo que es el jueves a las 9:30 de la mañana”, explicó Cordero apuntando que “ese día debiera firmarse”.

Respecto al proceso de traslado de Apablaza a Chile, Cordero sostuvo que “el equipo de la Policía de Investigaciones está preparado para realizar el traslado y poder traerlo a nuestro país en cumplimiento de las resoluciones judiciales de extradición”.

Finalmente, Cordero abordó las medidas tomadas para evitar una posible fuga de Apablaza en el país vecino, señalando que “nosotros hemos sido comunicados de las medidas de seguridad que ha establecido Argentina, pero es algo que, por cierto, yo no puedo divulgar en ninguna entrevista”, enfatizando que “nosotros tenemos una conversación y Argentina ha tomado las medidas y dado garantía al Estado de Chile”.

Cuestionamientos a firma de Escudo Fronterizo

En la ocasión, el ministro además cuestionó el plan Escudo Fronterizo apuntando que es un “muy preocupante desde el punto de vista jurídico y constitucional”.

Según explicó Cordero, “el combate al crimen organizado en Chile y el combate al narcotráfico ha estado en manos de fiscales y policías”, añadiendo que se han obtenido resultados y que hay que seguir invirtiendo en esto.

“Chile ha sido extremadamente cuidadoso en involucrar a sus Fuerzas Armadas en el combate a la droga por varios motivos, porque es desnaturalizar su función, pero en segundo lugar, porque los propósitos sobre los cuales está construida la persecución del delito en la seguridad pública interior son completamente distintos a la seguridad nacional”, agregó.

Es así como expresó que le "preocupa la naturalización de las fuerzas armadas" apuntando que “esencialmente porque las experiencias comparadas no son buenas”, a la vez que señaló que esto sería inconstitucional en el país.

“La realidad de Chile no es la realidad de México, no es la realidad de Ecuador, no es la realidad de Colombia”, expresó Cordero, añadiendo que “iniciativas militares en combate a la droga no solo son un riesgo en nuestro país, sino que además son derechamente inconstitucionales. Yo creo que el equipo del presidente electo lo tiene lo suficientemente claro”.