    Nacional

    Ministro de Transportes lamenta accidente de tránsito en San Miguel que dejó dos menores de edad fallecidos

    El vehículo en cuestión no habría respetado una luz roja, lo que lo hizo colisionar con un segundo automóvil. Entre los fallecidos hay un bebé de dos años y una niña de 13.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz (Ind.), lamentó el fallecimiento de dos niños a causa de un accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en San Miguel.

    De acuerdo con lo informado por Carabineros, el siniestro vial tuvo lugar a eso de las 01.00 horas en calle Departamental con José Joaquín Prieto e involucró a dos vehículos: uno conducido por una mujer y otro en el que se transportaban cinco adultos y dos menores de edad.

    Hasta ahora, las diligencias arrojaron que el vehículo que tenía mayor cantidad de ocupantes no respetó una luz roja, lo que causó la colisión con el segundo automóvil. Como resultado de esto, dos menores de edad, uno de dos años y otra niña de 13 años, fallecieron. El conductor, junto a otros dos adultos, huyó del lugar. Uno de los dos mayores de edad heridos que permanecieron en el sitio del accidente lo identificó como su cuñado.

    En este automóvil, además, según la capitán de Carabineros, Bárbara Villouta “se encontraron algunas latas de cerveza, y algunos testigos mencionan también que, eventualmente, al socorrer a los ocupantes, habría salido del interior del vehículo bastante olor a alcohol”.

    Al respecto, el ministro de Transportes señaló: “El amanecer de este día lunes no puede ser más triste. Hemos visto las consecuencias que tiene transgredir una serie de normas de tránsito con consecuencias fatales para las personas que más tenemos que proteger, que son nuestros niños”.

    “Hoy día tenemos un vehículo que no solamente pasa una luz roja, lo hace con un conductor que aparentemente va en condiciones de ebriedad, además en un vehículo que lleva más pasajeros de los que están permitidos y con niños que no tienen su sistema de protección correspondiente”, recriminó.

    “Las consecuencias: tenemos dos menores fallecidos, familias que están de luto. Mis condolencias para todas las personas cercanas a esta tremenda, tremenda tragedia”, cerró.

