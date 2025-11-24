Accidente de tránsito deja dos menores de edad fallecidos en San Miguel

Dos menores de edad fallecidos dejó un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada en Departamental con José Joaquín Prieto en la comuna de San Miguel.

Los hechos se registraron alrededor de las 1:00 de la madrugada cuando un vehículo, en el cual se transportaban cinco adultos y tres menores de edad, no habría respectado una luz roja, impactando a un segundo automóvil.

Según detalló la capitán de Carabineros, Bárbara Villouta, oficial de ronda prefectura Santiago Sur, “al parecer, el vehículo que mantenemos aquí al costado no habría respetado una luz roja. Venía con ocho ocupantes, entre esos tres menores de edad y cinco adultos. No habría respetado esta luz roja, como dije anteriormente, y a causa de ello habrían fallecido dos menores de edad".

De acuerdo a lo que agregó, el conductor y otros adultos más habrían huido del lugar tras el accidente, mientras que “otros dos adultos masculinos y tres menores de edad fueron trasladados inmediatamente a centros asistenciales, donde, lamentablemente, dos de estos menores, uno de 2 años y una niña de 13, fallecieron”.

“Tras una revisión exhaustiva en el vehículo, se encontraron algunas latas de cerveza en el lugar, y algunos testigos mencionan también que, eventualmente, al socorrer a los ocupantes, habría salido del interior del vehículo bastante olor a alcohol”, agregó.

Finalmente, respeto al conductor del vehículo, desde Carabineros apuntaron que “ya está identificado, uno de los lesionados del hospital manifestó que era su cuñado, así que estamos haciendo todos los cursos de acción correspondientes para poder dar con esta persona y detenerla, por supuesto, para que se haga justicia y ponerla a disposición de la Fiscalía. Capitán, vemos otro vehículo involucrado”.

Respecto al segundo vehículo involucrado, este era conducido por una mujer, la cual resultó sin lesiones.