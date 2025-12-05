Ministro Elizalde y situación en fronteras: “Aquí se ha construido un relato que no es efectivo”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió durante la mañana de este viernes a la situación en las fronteras del país apuntando a que se “ha construido un relato” el cual menciona “no es efectivo”.

Tras la realización de la cuarta sesión del Comité de Coordinación Nacional de Fronteras, en la que también participó el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren y el ministro de Seguridad, Luis Cordero, Elizalde describió la situación que se vive en la frontera norte descartando que exista un aumento en las salidas.

“Aquí se ha construido un relato de que hay una presión por salir del país con motivo de la coyuntura política y electoral que no es efectivo”, mencionó Elizalde, añadiendo que “el llamado que nosotros hacemos es que el debate se realice sobre hechos, sobre datos verificables, sobre información fidedigna. Porque eso es lo que permite evaluar el real impacto de las políticas públicas y saber cuál ha sido su resultado”.

“Se ha señalado insistentemente en los últimos días que hay una presión por salir del país, producto de la coyuntura política chilena. La información oficial, en este caso elaborada por la PDI, indica lo contrario”, reiteró el ministro.

En la ocasión, el titular del Interior además se refirió a las cifras entregadas por la PDI, respecto a las entradas y salidas del paso fronterizo Chacalluta, apuntando que en el año 2024, durante el mes de noviembre, salieron 187.485 personas, mientras que el mes de noviembre del año 2025 lo hicieron 168.624.

“Vamos entonces también al promedio diario. En el caso de las salidas, el año 2024, el promedio diario en el mes de noviembre fue de 6.249 personas. El año 2025, este año, en noviembre, 5.621 personas”, agregó.

También se refirió a quienes se encuentran en condición irregular y piden autorización para salir del país apuntando que la cifra también disminuyó al comparar los meses de noviembre pasando de 1.005 a 793.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, se refirió a la relación con Perú apuntando que “afortunadamente con Perú hemos tenido una buena experiencia de gestión conjunta de nuestra frontera norte, básicamente Chacalluta-Santa Rosa”.

A la vez destacó la reunión entre autoridades de ambos países destacando que “fue muy positiva, se constituyeron diversos grupos técnicos que van a informar alrededor del 19 de este mes respecto del avance de la cooperación en distintas áreas”.

En la misma línea, el ministro de Seguridad, expresó que “tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones y la Policía Nacional del Perú tienen un trabajo de coordinación permanente en un marco de acuerdo bilateral que tiene Chile con el Perú”.

“De acuerdo a lo instruido en la reunión bilateral a la cual ha hecho referencia el Canciller y, sin perjuicio del trabajo que en la actualidad mantienen ambas policías, se han activado dos mecanismos de trabajo, tanto para operativos conjuntos en la zona fronteriza, en materia de migración, cuanto para aquellos que están vinculados al control del contrabando”, agregó.

Finalmente, respecto a las cifras entregadas por el ministro del Interior, Cordero detalló que “las cifras que se han dado, que son las cifras oficiales del Estado de Chile, entregadas por las autoridades competentes, dan cuenta no sólo de un descenso significativo en los ingresos, sino que también que no existe alteración en los egresos en nuestro país”.