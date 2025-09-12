Ministro Montes llama a buscar una “solución hasta el último momento” para evitar desalojo de la megatoma de San Antonio

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, llamó a buscar una solución para evitar el inminente desalojo de la megatoma de San Antonio, luego de que los dueños del terreno solicitaran a la Corte de Apelaciones de Valparaíso realizar las diligencias para desplazar a los habitantes.

Ante la petición judicial de los propietarios, el titular de la cartera precisó: “El desalojo está solicitado hace bastante tiempo. Lo que pasa es que se suspendió un tiempo mientras se conversaba. En el tiempo que se conversó, no se llegó a una solución, pero nosotros seguimos conversando y buscando una solución“.

Por lo mismo, llamó a los dueños a “buscar una solución hasta el último momento. Porque un desalojo de 10 mil personas, de 4 mil familias, es una situación muy dura, muy difícil, y tenemos que agotar las posibilidades de encontrar una solución”.

La primera semana de septiembre el ministro encabezó las conversaciones para lograr un acuerdo con la inmobiliaria, sin embargo, las condiciones de venta que exigían no eran alcanzables para los pobladores.

En concreto, los propietarios ofrecieron vender el metro cuadrado a un valor de 0.4 UF con una garantía expresa de que el BancoEstado era garante de la operación. A lo que gobierno planteó que esa era una tarifa que no podían coster los habitante. Así, La propuesta final del gobierno quedó en 0.21 UF, lo que tampoco fue suficiente para cerrar la negociación.