SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Minsal lanza guía de prevención del suicidio y promueve la conexión social: “El aislamiento es un factor de riesgo”

Dentro de las recomendaciones, el Minsal llamó a no usar plataformas de IA "como servicios terapéuticos o clínicos sin apoyo de profesionales de salud mental”.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
suicidio.jpeg

Según las cifras del Ministerio de Salud (Minsal) el suicidio se encuentra entre las primeras cinco causas de mortalidad en la población entre 15 y 49 años en Chile. 

Considerando esos datos, y en el marco del mes de la prevención del suicidio, la cartera liderada por la ministra Ximena Aguilera lanzó una guía con recomendaciones e informaciones sobre señales de alerta a las que debemos estar atentos.

En las dependencias del Parquemet, el subsecretario (s) de Salud Pública, Fernando Reyes, junto a la jefa del Departamento de Salud Mental del Minsal, Javiera Erazo, y el subdirector nacional del Injuv, Nicolás Valdenegro, informaron sobre la guía “Conversar nos Cuida”.

El subsecretario (s) señaló que en esta oportunidad se hizo un “nexo muy importante con el informe de la Comisión de la OMS que señala que el aislamiento social es un factor de riesgo muy importante para los trastornos depresivos y también para las conductas suicidas“.

En ese sentido, y considerando que se vienen periodos de celebración por las Fiestas Patrias, la autoridad remarcó que “la conexión social pasa a ser un factor muy relevante para poder proteger nuestro bienestar y sobre todo nuestra salud mental".

Reyes señaló que existen “gestos muy pequeños pero que pueden ser muy importantes para cambiar la vida de aquellas personas que pueden estar viviendo situaciones difíciles que, además, se ven exacerbadas durante épocas de festividades”.

En ese sentido, indicó que "comunicar, escuchar y acompañar son siempre gestos que pueden ser muy valiosos".

Por su parte, la jefa del Departamento de Salud Mental del Minsal, afirmó que “todas las personas pueden hacer algo para prevenir un suicidio. Tenemos herramientas, no es muy difícil capacitarnos, así que los invitamos a revisar el material para que aprendamos qué aspectos observar”.

En ese sentido señaló: “Todas las muertes por suicidio son prevenibles y tenemos que abrir la puerta a la conversación de salud mental".

Respecto a las cifras, precisó que en Chile la “mortalidad por suicidio de 10,47 muertes por 100.000 habitantes”.

“En general, la tendencia histórica en Chile es a la baja en las últimas dos décadas. Sabemos que hubo un periodo que es asociado a la pandemia en que hubo una baja sustantiva durante los meses de mayor cierre de lugares de trabajo y de esparcimiento, pero que eso volvió a la normalidad ya entre el 2021 y el 2022″, sostuvo.

Eso sí, destacó que “hoy día tenemos tasas ligeramente más leves de las que teníamos en prepandemia”.

“No usar IA como servicios terapéuticos”

Dentro de las recomendaciones de las autoridades se encuentra la búsqueda de ayuda en casos de episodios depresivos. Pero esta ayuda debe llegar de profesionales de la salud, mas no de servicios de inteligencia artificial (IA).

Según expuso La Tercera, en el último tiempo se ha vuelto frecuente recurrir a plataformas de IA para buscar apoyo emocional. Sin embargo, se han evidenciado más riesgos que soluciones en reemplazar la atención profesional por estos sistemas.

Desde el Minsal reforzaron lo expuesto por la subsecretaria de Salud Pública, , a este medio, y reiteraron “la recomendación de no usar servicios de IA como servicios terapéuticos o clínicos sin apoyo de profesionales de salud mental”.

Eso sí, indicaron que algunas IA son una buena alternativa cuando su uso es monitorizado por profesionales.

Al respecto, la jefa del Departamento de Salud Mental del Minsal, Javiera Erazo, señaló que “el proyecto de Ley Integral de Salud Mental concibe este factor de riesgo como muy importante, pero también entiende que el impacto más sustantivo que puede hacer el Estado no es solo desde el sector salud”.

En ese sentido, señaló que hay un piloto en curso que busca “incorporar la detección precoz de experiencias profundas de aislamiento y desconexión social en los contextos de los exámenes preventivos de salud”.

Además, afirmó que el Minsal “ha empezado a indicarle a los equipos de salud que incorporen la prescripción social o la prescripción de acciones sociales y de vinculación social a las personas como una forma también de proteger su salud física y mental”.

El Ministerio de Salud tiene a disposición de la ciudadanía el número telefónico *4141, en caso de tener consultas o inquietudes sobre acciones o intenciones suicidas, tanto propias como de un cercano o cercana. Si siente que necesita ayuda con respecto a este tema puede comunicarse también con Salud Responde al 600-360-7777.

Más sobre:SuicidioPrevenciónMinsalMinisterio de Salud

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Subsecretaria de RR.EE. destaca arribo de 68 palestinos a Chile: “Acá la solidaridad internacional se expresa”

“Chile hace honor de su himno patrio”: Presidente Boric destaca arribo de 68 ciudadanos palestinos evacuados desde Gaza

Detienen a presunto autor de homicidio en Tomé tras siete meses

Dos imputados quedan en prisión preventiva por abusar y violar a una menor de edad de 13 años en Valdivia

Cordero resalta cifras del último Informe de Homicidios, pero enfatiza que “es prematuro” señalar resultados a la baja

UDI pide al FMI pronunciarse tras las discrepancias de Boric con el Banco Central

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

5.
Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Subsecretaria de RR.EE. destaca arribo de 68 palestinos a Chile: “Acá la solidaridad internacional se expresa”
Chile

Subsecretaria de RR.EE. destaca arribo de 68 palestinos a Chile: “Acá la solidaridad internacional se expresa”

“Chile hace honor de su himno patrio”: Presidente Boric destaca arribo de 68 ciudadanos palestinos evacuados desde Gaza

Detienen a presunto autor de homicidio en Tomé tras siete meses

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”
Negocios

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”

El enorme peso de las oportunidades perdidas

Defontana inicia el camino para intentar abrirse a Bolsa

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre
Tendencias

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

En vivo: Palestino recibe a O’Higgins en un duelo clave por acceder a la Copa Libertadores
El Deportivo

En vivo: Palestino recibe a O’Higgins en un duelo clave por acceder a la Copa Libertadores

Va por un nuevo título: Alejandro Tabilo se inscribe en la final del Challenger de Guangzhou

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Manchester United por la liga inglesa

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”
Cultura y entretención

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”

Reseña de libros: de la biografía de Edward Said a la nueva novela de Susanna Tamaro

Jeremy Irons: “Siempre es un riesgo unirse a una serie que tiene un gran éxito y que ya lleva tres temporadas al aire”

China critica tránsito de buques militares de Reino Unido y EE.UU. por paso marítimo de Taiwán
Mundo

China critica tránsito de buques militares de Reino Unido y EE.UU. por paso marítimo de Taiwán

Viuda de Charlie Kirk realiza su primera declaración tras su asesinato: “No tienen idea del fuego que han encendido”

Trump pide a los miembros de la OTAN dejar de comprar petróleo ruso para aplicar mayores sanciones al Kremlin

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté