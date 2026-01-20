SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    “Miserables”: Presidente Boric condena ataque a carro de Bomberos en Angol

    El Mandatario anunció el despliegue de Fuerzas Especiales y FF.AA. y aseguró respaldo total a voluntarios y brigadistas que combaten los incendios forestales en la zona centro sur del país.

    Por 
    Roberto Martínez
    ANDRES PINA/ATON CHILE

    Una enérgica condena expresó el Presidente Gabriel Boric la noche de este lunes tras un violento incidente ocurrido en Angol, Región de La Araucanía, donde un grupo de personas apedreó un carro de Bomberos que se encontraba combatiendo los incendios forestales que afectan a la zona.

    El ataque fue calificado por el Mandatario como un hecho “miserable”, contra el personal que arriesga su vida en medio de una emergencia nacional.

    En Angol un grupo de delincuentes apedreó un carro de bomberos que estaba combatiendo incendios. Miserables”, escribió en su cuenta de X.

    El Jefe de Estado informó que el gobierno dispuso el inmediato despliegue de Carabineros de Orden Público (COP) y de las Fuerzas Armadas en el sector, con el objetivo de resguardar la seguridad y permitir el normal desarrollo de las labores de combate del fuego.

    Asimismo, precisó que el Jefe de la Defensa Nacional (JEDENA) cuenta con plenas facultades para decretar restricciones a la libertad de movimiento, en aquellos lugares donde se estime necesario para proteger a la población y a los equipos de emergencia.

    El Presidente recalcó que Bomberos y brigadistas cuentan con todo el respaldo del Estado, destacando el rol clave que cumplen en la contención de los incendios forestales que mantienen bajo alerta a varias regiones del centro sur del país.

    La declaración presidencial ocurre en un contexto de alta tensión y complejidad operativa, donde las autoridades han insistido en la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para quienes trabajan en la primera línea de la emergencia.

    Desde el Ejecutivo han reiterado que cualquier ataque contra personal de emergencia será perseguido con todo el rigor de la ley, enfatizando que este tipo de hechos no solo entorpecen las labores de control del fuego, sino que ponen en riesgo vidas humanas en medio de una catástrofe de gran magnitud.

