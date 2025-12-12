Monsalve reclama cierre de investigación no informado y considera que avance a juicio oral es “fundamental” para demostrar su inocencia

El exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, emitió una declaración pública a raíz del cierre de la investigación en su contra por los delitos de abuso sexual y violación denunciados por una subalterna. En la misiva, acusó filtraciones, falta de notificación formal y valoró el avance al juicio oral.

Esta jornada, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, comunicó el cierre de la indagatoria en contra de la exautoridad ante el 7° Juzgado de Garantía y a los distintos intervinientes.

Las pesquisas se extendieron durante un año y dos meses y ahora, el Ministerio Público, tendrá 10 días para presentar la acusación formal contra Monsalve.

Pese a la notificación a los intervinientes, Monsalve acusó la falta de la misma. “Considero de la máxima gravedad que una decisión procesal de esta envergadura sea conocida por la prensa antes que por los intervinientes. Al momento de emitir esta declaración, no he sido notificado formalmente del cierre de la investigación”, señaló Monsalve.

“Lamentablemente, esto no es un hecho aislado, sino que responde a una estrategia permanente de filtraciones que vulnera el debido proceso y daña la presunción de inocencia, buscando instalar verdades mediáticas al margen del conducto judicial regular", acusó.

Con todo, pese a lo anterior, afirmó que la nueva etapa en su contra “es fundamental”.

“Pese a las irregularidades en la forma, considero que el avance hacia el juicio oral es fundamental. Siempre he sostenido que este es el único espacio idóneo, técnico y dotado de garantías procesales donde podré probar, más allá de toda duda, mi total inocencia”, reiteró.

En línea con lo anterior, sostuvo que “mi inocencia se sostiene en un robusto conjunto de hechos, evidencias objetivas y pericias técnicas, y no meramente en mi convicción personal”.

“Estos antecedentes, que hasta ahora se han mantenido bajo reserva, podrán finalmente ser expuestos y valorados en un juicio público e imparcial”, anunció Monsalve.

Asimismo, el otrora diputado por la Región del Biobío, manifestó que “una vez que se me notifique formalmente y comiencen a correr los plazos legales, junto a mi defensa, evaluaremos en detalle si la investigación se encuentra realmente agotada".