Monsalve se reúne con Providel para preparar audiencia: Tribunal definirá si exsubsecretario sigue en prisión preventiva

Una reunión de última hora sostuvieron este lunes el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve y su abogado, el defensor penal público Víctor Providel.

El jefe para Santiago de la Defensoría Metropolitana Norte acudió hasta el Anexo Capitán Yáber antes del mediodía para visitar a su representado, quien está siendo investigado por la Fiscalía Centro Norte por los delitos de violación y abuso sexual a una funcionaria de esa repartición de gobierno.

La cita entre abogado e imputado tuvo por finalidad afinar detalles de la presentación que realizará el defensor este martes 1 de abril en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en la audiencia de revisión de medidas cautelares.

En ese tribunal de primera instancia, Providel buscará que Monsalve, quien se encuentra tras las rejas desde el 20 de noviembre, deje la prisión y pase a una medida cautelar de menor cuantía, como puede ser un arresto domiciliario total.

El jefe de la Defensoría Metropolitana Norte lleva varios días preparando la presentación de este martes, en lo que se considera será “una jornada clave” en las pretensiones de Monsalve que desde el estallido del caso ha tenido varios cambios en su equipo de defensa.

Tras su renuncia al gobierno, el 17 de octubre, el exmilitante socialista contrató a los abogados Cristián Arias, Lino Disi y María Inés Horvitz. La exconsejera del Consejo de Defensa del Estado, sin embargo, dejó el equipo de la defensa el 27 de noviembre reconociendo públicamente “disparidad de criterios estratégico-jurídicos” con Arias y Disi.

Luego, el 20 de diciembre, Arias y Disi también dejaron la representación del exjefe civil de las policías. En el entorno de Monsalve, aseguran que el subsecretario y su equipo no lograron conectar adecuadamente en una estrategia de defensa, luego de eso tomó el caso la Defensoría Penal Pública a través de Providel, quien este martes enfrentará por primera vez al tribunal.

Las claves de la audiencia

Una de las claves de la presentación de Providel estará puesta en la declaración que el exsubsecretario del Interior ofreció el 7 de enero ante los fiscales Centro Norte Xavier Armendáriz y Francisco Jacir. En las 60 páginas donde se plasmó su testimonio, Monsalve entregó su versión de los hechos, poniendo varios contrapuntos con el testimonio de la funcionaria de esa subsecretaría que lo denunció por violación y abuso sexual, en un hecho ocurrido el 22 de septiembre.

Una de las controversias con el testimonio de la denunciante es la fecha en que ella y Monsalve comienzan a tener comunicación. En su declaración Monsalve aseguró que se conocieron en 2017 en Valparaíso cuando él era diputado por la Región del Biobío, lo que no fue aportado por la denunciante en su primera declaración ante los investigadores. Hace dos semanas los fiscales volvieron a citar a la funcionaria hasta el edificio de la Fiscalía Centro Norte para consultar por este punto.

La defensa de Monsalve también quiere apuntar a las declaraciones de los garzones del restaurante Ají Seco Místico, lugar donde Monsalve se reunió a comer con la denunciante en septiembre. En su testimonio los trabajadores aseguraron no haber visto al subsecretario del Interior esa noche, no obstante este se quedó con la mujer hasta el cierre de la barra y en el consumo del local está consignado que consumieron ocho pisco sour. La versión de Monsalve es que tras consumir en ese local no tiene recuerdos claros de los que pasó luego con la denunciante, con quien llegó al Hotel Panamericano.

Providel también apuntará a las conclusiones del informe médico que se realizó la denunciante en el Servicio Médico Legal y establecerá un relato sobre la forma de relacionamiento de Monsalve con sus colegas de gobierno y sus subalternos, según el cual asegurará que la exautoridad no mantenía relaciones sociales.

Por su lado, la abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, afirma que tiene “nuevos antecedentes” contra el exsubsecretario que complicarían las pretensiones que tiene Providel de sacarlo de la cárcel.

A esto se suma que la Fiscalía activó varias diligencias en las últimas semanas, tomando varias declaraciones, entre las que estuvo la de la denunciante, que se concretó de manera presencial y en dos días consecutivos.

Desde el entorno de Monsalve comentan que el exsubsecretario manifestó su intención de tomar la palabra este martes. Sin embargo, explican conocedores de este tipo de procesos penales, esto no sería la instancia formal para que pudiera emitir un testimonio ante el estrado. Sin embargo, se podría abrir la posibilidad dependiendo de si el magistrado lo solicita en el momento.

Por último, a la audiencia concurrirán familiares del exsubsecretario, esperando poder asistirlo en la eventual salida del tribunal en caso de que el resultado sea favorable para él. Ahí la idea sería sacarlo de la Región Metropolitana para volver a su departamento ubicado en Viña del Mar a cumplir la cautelar.

En caso contrario, si el tribunal rechaza su solicitud de cambiar la medida cautelar, Monsalve y Providel estudiarán cuándo recurrir nuevamente a otra instancia para solicitar se revise su prisión preventiva. Según ha dicho el ex hombre fuerte del gobierno a sus conocidos, no quiere ser visto como un “imputado que busca constantemente salir de la cárcel” y preferiría esperar otro período tras las rejas.