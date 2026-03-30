Montes defiende expropiación de Colonia Dignidad y señala que la opción contemplada “requería reevaluar el costo”

El exministro de Vivienda del gobierno de Gabriel Boric, Carlos Montes (PS), abordó este lunes la polémica generada luego que el actual titular de la cartera, Iván Poduje (Ind), anunciara que reversaría la expropiación de los terrenos de Colonia Dignidad.

En una entrevista con La Tercera, Poduje explicó la determinación en base a un “criterio de prioridad social” y que el proyecto resultaba “faraónico”. Además, enfatizó que los recursos del ministerio serían utilizados en otras necesidades.

Conocida la situación, parlamentarios oficialistas criticaron la medida, mientras que el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, consideró como “incomprensible” que se revierta el proceso.

Iván Poduje SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Ahora, este lunes fue Montes quien abordó la situación en una entrevista en radio La Clave. “Colonia Dignidad es un problema de Chile que tiene por lo menos 60, 70, 80 años y que el presidente Boric decidió que la parte central de esa colonia debería ser expropiado”, comenzó explicando el también exsenador.

“Empezó el proceso. Lo único que se ha hecho hasta el momento es tener claro cuál es la tasación que esto tiene de una parte de los lotes, que son 66 hectáreas fundamentalmente, pero que no se ha gastado un peso en eso hasta hoy día. Eso es una opción que requería reevaluar el costo, es muy alto , las tasaciones serias son muy altas, entonces no estaba en condiciones de ejecutarse en los tiempos previstos", agregó al respecto Montes.

Tras detallar esa parte del asunto, pasó a referirse a la importancia de esta medida y su continuación.

“Yo creo que es bien importante que como chilenos entendamos la importancia histórica que tiene terminar con lo que representó en nuestra democracia, en nuestra organización, tener un lugar donde tantos niños fueron abusados, donde tantas personas después durante la dictadura fueron... Yo tengo amigos que murieron ahí”, señaló.

Tras ello, volvió a enfatizar que hasta el momento no se ha realizado ningún gasto vinculado al lugar, que el tema estaba en proceso debido al alto costo de ejecutarlo.