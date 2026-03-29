“Es una bofetada directa a la memoria de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la ex Colonia Dignidad”, expresó el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, en torno a la reversión en la expropiación de Colonia Dignidad, planteada por el jefe de la cartera de Vivienda, Iván Poduje.

En conversación con La Tercera, la autoridad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) sostuvo que no puede “comprometer el financiamiento de los programas de vivienda que tenemos. Y solamente se puede reducir nuestro presupuesto por la vía de proyectos que son faraónicos, que no se justifican, que son muy caros o extremadamente complejos”.

Esto, ya que Poduje planteó que el presupuesto de su cartera está comprometido en un 97%, por deudas de arrastre, además del recorte del 3% que Hacienda realizó en todos los ministerios.

Exministro Gajardo rechaza retroceso en expropiación de Colonia Dignidad por parte del gobierno de Kast Andres Perez

Es entonces que, el ministro de Vivienda planteó el retroceso en los siguientes proyectos emblemáticos: el Club Hípico de Punta Arenas, la ciclovía de la Alameda, la recuperación de un porcentaje de lo que se pagó por la expropiación de la Megatoma de San Antonio y no proceder con la expropiación de Colonia Dignidad.

“En la ex Colonia Dignidad se cometieron los crímenes más atroces que recuerda la historia de Chile en contra de nuestras y nuestros compatriotas”, reaccionó Gajardo a esta última determinación.

El exministro recordó, mediante una publicación de X, que diferentes gobiernos han avanzado en la resignificación del lugar : “Primero declarándolo monumento nacional durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, y programando su expropiación durante el Gobierno del Presidente Boric”.

“Uno puede entender que por razones presupuestarias la decisión de seguir adelante con la expropiación se suspenda momentáneamente. Lo que es incomprensible es que se revierta”, agregó Gajardo.