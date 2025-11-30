BLACK SALE $990
    Nacional

    Tras negativa del ingreso de peritos: juzgado autoriza auxilio de la fuerza pública para realizar tasación en Colonia Dignidad

    El Juzgado de Letras de Parral estableció un plazo de 30 días para realizar la tasación a partir del 4 de diciembre.

    María José HalabiPor 
    María José Halabi
    05 DE AGOSTO 1989. COLONIA DIGNIDAD. VISTA GENERAL DE LA ENTRADA / FONDO HISTORICO - CDI COPESA ARCHIVO HISTORICO / CEDOC COPESA

    El Juzgado de Letras de Parral acogió la solicitud del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, quien dio cuenta de que los residentes de Colonia Dignidad negaban el acceso al lugar a los peritos tasadores y a los funcionarios del Servicio Regional de Vivienda y Urbanización Maule, que llevan adelante el proceso de expropiación en terrenos donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

    De acuerdo al Ministerio de Vivienda, el Serviu informó con anticipación a la empresa propietaria de la mayoría de los terrenos de Colonia Dignidad sobre el procedimiento. Sin embargo, la negativa respecto al ingreso persistió.

    Con ello, el hecho de que el Juzgado haya acogido la solicitud, permite que los peritos puedan ingresar incluso con el auxilio de la fuerza pública.

    El Juzgado de Letras, además, estableció un plazo de 30 días para realizar la tasación a partir del 4 de diciembre.

    Según la institución, la tasación es parte del proceso de expropiación —decretada en julio pasado— de terrenos en los que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

    Ante la imposibilidad de avanzar en ella, los peritos procedieron a solicitar autorización judicial ante el Tribunal de Letras de Parral, con el objeto de asegurar el acceso al inmueble y dar cumplimiento al encargo institucional dentro de los plazos establecidos.

    Más sobre:Colonia DignidadMinvuParralMaule

