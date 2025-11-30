BLACK SALE $990
    José Antonio Raffo acusa uso no autorizado de su imagen en video difundido por el diputado José Carlos Meza

    El actor cuestionó que se usara sin su permiso un video creado para una campaña contra la desinformación y afirmó que evalúa acciones legales. “La dignidad artística y personal no es negociable”, sostuvo.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    El actor y músico José Antonio Raffo cuestionó públicamente la utilización de su imagen y de una canción de su autoría en una publicación del diputado José Carlos Meza (Partido Republicano), difundida esta semana en Instagram.

    Según expuso el intérprete, el material fue empleado sin su consentimiento y en un contexto político con el cual afirmó no tener vínculo ni afinidad.

    A través de un comunicado publicado en su cuenta personal, Raffo detalló que en el video —subido por Meza en colaboración con la cuenta Diputados Republicanos— se incluyó un extracto donde aparece interpretando una canción creada originalmente para una campaña de la vocería de gobierno en contra de la desinformación.

    “Quiero dejar en claro que dicha utilización se realizó sin mi autorización, consentimiento ni conocimiento previo. No existe ningún tipo de vínculo contractual, colaborativo ni de simpatía entre mi persona y el diputado Meza ni con el Partido Republicano”, señaló el actor, conocido por su participación en producciones como Pobre Gallo, Perdona Nuestros Pecados y Los People in the Dragon.

    En su mensaje, Raffo calificó como “preocupante” que su trabajo fuese utilizado sin ser contactado, enfatizando que le incomoda ser asociado a una plataforma política que, a su juicio, “desconoce mi historia y valores”.

    En esa línea, sostuvo que “por ningún motivo apoyaría a un partido que actúa en desmedro de los derechos de la comunidad LGBTQIA+”.

    El artista también indicó que está tomando medidas para evitar que su imagen sea nuevamente relacionada con contenidos con los que no tiene afinidad, y afirmó que se encuentra evaluando “las acciones legales correspondientes con el fin de que la situación “se detenga, se respete” su trabajo y se ofrezcan las disculpas públicas que, según señaló, corresponden.

    La dignidad artística y personal no es negociable, y menos aún cuando se vulnera en contextos que contradicen profundamente los principios del artista”, cerró.

