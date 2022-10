MOP critica llamado a movilización de No+Tag e indica que la próxima semana ingresarán proyecto sobre deudas

La mañana de este lunes, el ministro de Obras Pública, Juan Carlos García, abordó las manifestaciones y bloqueos de ruta que se han realizado en base a la convocatorio del movimiento No+Tag, en protesta por los cobros de Tag y las alzas de combustible.

El ministro García aseguró que esto “es una demanda que sabemos que ellos han planteado hace mucho tiempo y que de alguna manera ellos están bastante informados que nosotros la próxima semana estamos ingresando al Congreso un proyecto de ley bien importante que aborda un problema mucho más global respecto al cobro del Tag, que busca que las personas puedan reincorporarse al sistema que hoy no lo hacen porque tienen deudas muy altas”.

Y estas deudas, explicó, no son por la multa en sí, sino porque se suman intereses y gastos de cobranzas. “Eso no es transparente, no es amigable”, añadió el secretario de Estado en T13 Radio.

Es por eso que el proyecto que van a presentar -aseguró-, apunta a abordar el problema de manera estructural, y “no es un perdonazo”, sino que “busca permitir que se unifiquen las cuentas y además incentivos de manera que si se paga, no se cobren los intereses y gastos de cobranzas, que pueden llegar a un 80%. Esto no significa premiar a los que no pagan”.

Frente al problema que generan los bloqueos de ruta, el ministro García sostuvo que no se descarta “ninguna medida” si la movilización altera el funcionamiento normal de las carreteras y autopistas, puntualizando que “hay personas que están entorpeciendo las carreteras en un momento en que la gente va al trabajo, va al colegio, entonces no sé si es una medida que apunte en el sentido correcto”.

“Aquí lo que están haciendo es impactar no a un gobierno en particular, están impactando a muchas personas que están yendo a trabajar y si esta medida sigue creciendo -esperamos que así no lo sea- va a llegar gente atrasada al colegio, a sus lugares de trabajo. Estarán pagando ellos por una decisión que toma un grupo de personas en las carreteras, lo que no me parece correcto”, añadió García.