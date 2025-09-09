SUSCRÍBETE
Nacional

MTT hace positivo balance de buses RED al aeropuerto y anuncia incorporación de cinco máquinas de venta Bip!

Desde el ministerio señalaron que estas máquinas buscan "facilitar la movilidad de las personas, sobre todo en época de alto flujo como Fiestas Patrias”.

Paula Pareja 
Paula Pareja
JAVIER SALVO/ATON CHILE

Un positivo balance realizó el Ministerio de Transportes sobre el uso de los buses de la línea RED que se trasladan hasta el Aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez.

Según datos del ministerio, el incremento en el uso de los buses del sistema RED para llegar al aeropuerto ha sido sostenido desde el 2023 en adelante. Esto motivó a que en 2024 se implementara el recorrido 555, que se traslada desde el Metro Pajaritos hasta el aeropuerto.

La directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, destacó que hasta la fecha se han registrado “dos millones y medio de transacciones solo en lo que va de este año en los servicios 444 y 555, que viene del Metro Pajaritos”.

En virtud de las cifras, el MTT junto a Metro y el Aeropuerto habilitaron cinco máquinas de venta de tarjetas Bip!, las que estarán operativas esta semana.

Al respecto, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, indicó que esta incorporación “es parte del trabajo colaborativo con el Aeropuerto de Santiago, Metro y Obras Públicas para facilitar la movilidad de las personas, sobre todo en época de alto flujo como Fiestas Patrias”.

Desde el ministerio precisaron que los nuevos dispositivos estarán ubicados en la Estación Intermodal (2), el Terminal Nacional (1) y el Terminal Internacional (2), “y buscan acercar el sistema de transporte público a pasajeros, trabajadores y visitantes que pueden llegar y salir del aeropuerto en buses RED”.

