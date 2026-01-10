SUSCRÍBETE POR $1100
    Muere a los 48 años Andrés Caniulef, reconocido periodista de espectáculos

    El comunicador se encontraba en su departamento en el centro de Santiago donde habría sufrido una descompensación.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Lya Rosen
    El periodista Andrés Caniulef falleció este viernes a los 48 años.

    Este viernes se dio a conocer la muerte del periodista de espectáculos, Andrés Caniulef, a los 48 años, en el centro de Santiago, en la Región Metropolitana.

    La información preliminar señala que el comunicador se encontraba al interior de su departamento, en Santo Domingo con Mac-Iver, junto a su pareja, cuando sufrió una descompensación.

    Personal de Carabineros se trasladó hasta el lugar del deceso.

    La vocería preliminar de Carabineros, del capitán Manuel Salazar, de la Prefectura Central, señaló que “a las 22.30 se constituye personal de servicio de la 1ª Comisaría Prefectura Central, verificando que al interior de un departamento de este edificio que está a mis espaldas se encontraba una persona fallecida”.

    “Por versión de la persona que lo acompañaba en ese momento, indica que esta persona fallecida indicó sentirse mal de salud, desvaneciéndose al interior del departamento, iniciando un paro cardiorrespiratorio", afirmó el capitán Salazar.

    “En el lugar se constituyó personal de SAMU, quienes realizaron maniobras de RCP, no logrando resultados positivos, falleciendo la persona al interior del departamento”, agregó el policía, sumando que personal del SAMU estableció que “la muerte fue preliminarmente por un paro cardiorrespiratorio”.

    Con todo, se informó que “personal de Carabineros tomó contacto con el Ministerio Público, Fiscalía Local Centro Norte, cuyo fiscal de turno instruye la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI al lugar a realizar diligencias investigativas tendientes a establecer la causa del fallecimiento”.

    De momento, el acompañante de Caniulef, que sería su pareja, se mantiene en calidad de testigo y se le tomará declaración por parte de la PDI.

    Hasta el lugar del lamentable hecho también llegó la hermana de Andrés, Marisa Caniulef, quien afirmó que “como familia lamentamos la información de tener que decir que Andrés falleció producto de un paro cardiorrespiratorio. Mi hermano fue una persona honorable, muy carismático y muy apreciado por todos. Espero que nos respeten como familia”.

    Posteriormente, el Ministerio Público instruyó que la investigación del hecho quedara en manos de la Policía de Investigaciones (PDI).

    Trayectoria de Andrés Caniulef

    Caniulef tuvo una destacada participación en distintos espacios de televisión como panelista y comentarista de espectáculos.

    Entró a Canal 13 en el año 2001 a realizar su práctica profesional, donde se desempeñó en prensa durante el atentado contra las Torres Gemelas, en Estados Unidos.

    Posteriormente participó esporádicamente en el canal, para en el año 2004 ser contratado por la estación televisiva, que lo llevó a participar de múltiples espacios como el noticiario 6PM; Alfombra Roja y el matinal Bienvenidos.

    En el mundo LGBTI+ es reconocido por ser el único chileno que logró entrevistar a Madonna.

    Andrés Caniulef fue el único chileno que logró entrevistar a Madonna en medio de su gira MDNA Tour, del año 2012.

    En 2014 renunció a Canal 13 y se incorporó a CHV, donde participó de SQP y Maldita Moda.

    Su última casa televisiva fue Mega, donde llegó a fines de 2022 y fue despedido en 2024, tras lo cual volvió a arribar a Canal 13, para participar del reality Palabra de honor, donde relevó su diagnóstico de VIH; para posteriormente participar de panelista en Hay que decirlo.

    Con todo, Caniulef estaba a cargo de la conducción del programa No es lo mismo, de la señal del cable Tevex.

