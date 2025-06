Muere el académico e intelectual chileno Julio Retamal Favereau

Este lunes se conoció el deceso del nonagenario intelectual chileno Julio Retamal Favereau.

El doctor en Filosofía de la Universidad de Oxford, Inglaterra, y licenciado en Historia de la Universidad de Chile, hizo clases en varios planteles de educación superior del país y fue uno de los iniciadores del legendario grupo teatral ICTUS en1956.

“No son muy buenos días porque hace pocos minutos el senador Luciano Cruz Coke que me acaba de comentar que ha fallecido Julio Retamal. Todos los que estudiamos derecho en la Católica, en general los estudiantes de la Universidad Católica tuvimos la oportunidad de conocer a uno de los más grandes historiadores del Siglo XX, ha partido esta madrugada, así que estamos con un poco de pena. Él era un hombre solo, pero a pesar de todo somos muchos sus deudores por el cariño y la formación que nos dio (…) es alguien muy relevante para todos los que tuvimos formación en esa casa de estudio”, manifestó el exalcalde de La Florida Rodolfo Carter en entrevista con radio Agricultura.

Detractor de las ideas de Francis Fukuyama, miembro de número de la Academia de la Historia, en su obra destacan títulos como “Y después de Occidente, ¿qué?“, publicado originalmente en 1981, y su trabajo en genealogía plasmado en “Familias fundadoras de Chile”.

En mayo de 2022, recibió la medalla 40 Años Universidad Gabriela Mistral en reconocimiento a su destacada labor formadora en esa casa de estudios.

En ese mismo año, en entrevista en radio Agricultura manifestaba su preocupación por conflictos como el de Rusia y Ucrania y abogaba por los valores que defendió siempre.

“Yo no me jacto de los libros que he escrito, ni los 10.000 alumnos que he tenido en distintas universidades. Pero sí, que todo el mundo, no solo mis alumnos, no solo los jóvenes, no solo los ancianos, no solo los niños, todo el mundo trate de buscar dentro de sí y dentro de la columna maravillosa que nos lleva a Dios, trate de buscar las partes posibles, las partes factibles, pero desde el punto de vista de la verdad y desde el punto de vista de la bondad, del bien. Porque lo demás nos va a llevar a la destrucción completa”, advertía.

“El mercado ha pasado a ser el punto más importante de la vida de los hombres en el mundo. En circunstancias que antes era Dios, después fue la ciencia, después fue la política, la economía. Y terminamos en el mercado. Estamos muy mal. Yo creo que no solo este libro, sino muchos otros que están saliendo, tenemos que fomentarlos para que de nuevo de las entrañas nuestras, en conexión con la columna del bien que es Dios, nos dé un respiro. Nos dé un respiro humano, no un respiro tecnológico”, reflexionaba entonces.