Nacional

Muere Manuel Contreras Valdebenito, hijo del exjefe de la DINA

Falleció en el Hospital Militar, igual que su padre.

José Navarrete 
José Navarrete
Manuel Contreras Valdebenito en una entrevista en CNN Chile. Captura de video YouTube.

De mañana, poco antes de las 7.00 horas del miércoles 6 Agosto, se registró en el Hospital Militar de Santiago, en La Reina, el deceso de Manuel Orlando Contreras Valdebenito.

Murió en el mismo recinto que su padre, el que fuera el director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel “Mamo” Contreras Sepúlveda.

El general en retiro, que estaba condenado a más de 500 años de cárcel por diversos crímenes de lesa humanidad también falleció de mañana, en julio de 2015. Tenía 86 años, su hijo 62.

Sus compañeros del 4°F de la generación 1980 del Colegio San Ignacio El Bosque publicaron esta semana un obituario manifestando condolencias a la familia.

Contreras padre no dejó cartas ni papeles que pudieran dar un indicio de sus reflexiones más urgentes o de alguna confesión. “Él era jefe de Inteligencia, llevaba todo en la mente”, justificó su hijo, quien también era conocido como “Mamito”. Según él, alguna vez existió un documento que su padre envió a Suiza en 1978 y que fue devuelto a Chile en 1995. Por orden de su padre, Manuel Contreras Valdebenito lo quemó.

“Era información que envió por si lo extraditaban a Estados Unidos por el caso de Orlando Letelier. Si eso pasaba, caían varios políticos de derecha”, aseguró Contreras Valdebenito a La Tercera cuando su padre ya había fallecido.

Contreras Valdebenito defendió siempre a su padre. En agosto de 2009, escribió al entonces comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, emplazándolo por no haberle prestado ayuda al exjefe de la DINA, detenido en el Penal Cordillera.

“Te advierto que mi padre va a morir y si tú nada has hecho para aliviar el sufrimiento que vive por la crueldad de los marxistas que nos gobiernan, te las vas a ver conmigo y en forma personal”, le advirtió en tono amenazante.

Por esos días Michelle Bachelet era Presidenta. Cuando el Contreras Sepúlveda murió, Bachelet había vuelto al gobierno. Ante la polémica en torno a la posibilidad de que su padre tuviera un funeral con honores militares (opción que quedó finalmente desechada por parte de las autoridades de la época), Contreras Valdebenito dio una entrevista a CNN. “Mi padre va a ser general hasta más allá de la muerte y lo vamos a despedir como tal”, señaló desafiante.

En septiembre de 2008, publicó un artículo en la revista de los militares retirados asegurando: “Limpiamos a Chile, y yo contribuí con un grano de arena”.

En el semanario de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional acusó “a los jueces corruptos y al pueblo mal agradecido” por la situación de su padre y de los militares recluidos.

A su juicio, la ciudadanía “no supo entender la verdadera gesta exterminadora del marxismo”.

“Cuánto he perdido, mis padres separados, mi padre en la cárcel, yo sin trabajo y sin poder titularme de abogado, completamente solo, sin pareja, no me he casado ni tengo hijos, sin médicos ni jubilación posible, y viviendo de mis padres y de la ayuda de los amigos”, se quejó Contreras Valdebenito.

