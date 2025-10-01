Una veintena de lesionados deja accidente de tránsito de bus que iba de Santiago a Cañete

Múltiples lesionados dejó un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este miércoles 1 de octubre, protagonizado por un bus que se trasladaba de Santiago a Cañete.

El bus iba con 42 pasajeros, 2 conductores y un auxiliar, y de acuerdo a información preliminar entregada por Carabineros, los hechos se registraron alrededor de las 4 de la madrugada, cuando el vehículo que transitaba por la Ruta 5 Sur colisionó con un camión cerca del kilómetro 360.

Según la información policial, uno de los conductores y el auxiliar mantienen lesiones de consideración, mientras que 17 pasajeros presentaron molestias físicas, aparentemente lesiones leves.

De acuerdo a lo que detalló el teniente Pablo Villouta, Oficial de Ronda Prefectura Ñuble “El bus de pasajeros por motivos que se investigan habría colisionado en la parte trasera al tracto camión, a raíz de esto hay 20 personas que fueron trasladadas, pasajeros lesionados, aparentemente leves, con distintas molestias físicas al hospital de San Carlos, y el conductor y el auxiliar del bus fueron trasladados directamente al Hospital de Chillán por la gravedad de sus lesiones, se encuentran fuera de riesgo vital de momento”.

El resto de pasajeros, que se encontrarían sin lesiones, habrían sido trasladados al destino en otro bus de la empresa.

A raíz del hecho es que se encuentra cortado el tránsito en la ruta de norte a sur.

En el lugar se encuentra trabajando personal de la SIAT de Carabineros con el fin de esclarecer los hechos.