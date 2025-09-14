Municipalidad de Providencia cursa cinco infracciones por improvisado concierto de Feid

Este domingo, el cantante colombiano Feid, conocido artísticamente como Ferxxo, realizó una Coffee Party este domingo a las 11.30 horas en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

La instancia generó aglomeraciones en la calle General Holley.

Ahora bien, requeridos por La Tercera, desde la Municipalidad de Providencia informaron que la actividad no contó con un permiso oficial , lo que derivó en reclamos de vecinos y locatarios del sector.

Según el municipio, tras la inspección hecha por funcionarios de Fiscalización de la institución, se detectaron faltas a la ley de Rentas Municipales, ley de Alcoholes y al uso del espacio público.

De hecho, la Municipalidad de Providencia cursó cinco infracciones al local ubicado en General Holley.

La Ley de Rentas Municipales se infringió por ejercer una actividad comercial sin la patente respectiva, la Ley de Alcoholes, por vender bebidas alcohólicas sin autorización y la tercera, como su nombre lo explica, es por ocupar sin permiso el espacio público.

Acorde con el municipio, el encargado del local quedó citado al Juzgado de Policía Local y arriesga multas que podrían llegar hasta 10 UTM.

Ante ello, la Municipalidad de Providencia constató que “reitera su disposición para apoyar la realización de espectáculos de diversa índole en el espacio público, pero siempre dentro del marco legal y cumpliendo con la normativa vigente”.