Municipalidad de Santiago ordena paralizar obras de remodelación en La Moneda

Desde la Municipalidad de Santiago ordenaron la paralización de las obras de remodelación que se están realizando en el Palacio de La Moneda, apuntando a la falta de permisos para las obras.

De acuerdo a lo que argumentan desde la Municipalidad de Santiago, La Moneda es un Monumento Histórico y se emplaza en una Zona de Conservación Histórica, por lo que los trabajos en su fachada y la instalación de andamios requieren del correspondiente permiso de la Dirección de Obras Municipales.

El alcalde de la comuna, Mario Desbordes, señaló que “el municipio de Santiago, como responsable, a través de su Dirección de Obras, de la autorización de todo tipo de remodelaciones, construcciones, (...) no estaba informado de estas remodelaciones que se están realizando en el Palacio de la Moneda”.

Según agregó, “esta remodelación requiere autorización de la Dirección de Obras Municipales, al margen del pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, y recién ayer se ingresaron los antecedentes, y además vienen incompletos”.

De esta forma es que la Dirección de Obras Municipales emitió una resolución en donde ordena que se paralicen las obras hasta que no se cuente con todos los permisos necesarios.

“Todos tienen que cumplir la ley. El más humilde, el locatario, que hace una remodelación, y también el Palacio de Gobierno. Nadie está por sobre la ley, y en ese contexto, bueno, esperamos que esto se regularice a la mayor velocidad posible, y las obras no continúen mientras no estén los permisos respectivos”, señaló Desbordes.

En una vocería en Talagante, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, fue consultada por la paralización de obras. “Desconozco lo que ha señalado la Municipalidad, algo que me imagino que tendrá que responder la Administración o el Ministerio de Obras Públicas. Todas las obras en general se avanzan en función de los permisos que se van obteniendo”, dijo.

Sobre las obras en cuestión, la secretaria de Estado apuntó que “no es solamente un cambio en las fachadas, sino que son obras mayores al interior de La Moneda que tienen un objeto de Estado. Porque los resultados no se van a ver ya en esta administración, sino que las que vengan”.

“El Palacio de La Moneda es un espacio patrimonial, pero también donde trabajan equipos de seguridad, carabineros, carabineras, funcionarios, funcionarias. Hay muchos requerimientos de mejora de los espacios internos para el trabajo de las personas que pasan de gobierno a gobierno, que son funcionarios de Estado. Tiene que ver con obras internas de conexión, de acceso, de espacios de trabajo para los funcionarios. Y que, justamente con una mirada republicana y de Estado, se tienen que proyectar más allá de un mandato o una administración”, explicó.