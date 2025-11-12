OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Municipalidad de Santiago ordena paralizar obras de remodelación en La Moneda

    El alcalde Mario Desbordes señaló que "no estaba informado de estas remodelaciones que se están realizando en el Palacio de la Moneda”.

    Por 
    Claudio Portilla
     
    Alonso Aranda
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Desde la Municipalidad de Santiago ordenaron la paralización de las obras de remodelación que se están realizando en el Palacio de La Moneda, apuntando a la falta de permisos para las obras.

    De acuerdo a lo que argumentan desde la Municipalidad de Santiago, La Moneda es un Monumento Histórico y se emplaza en una Zona de Conservación Histórica, por lo que los trabajos en su fachada y la instalación de andamios requieren del correspondiente permiso de la Dirección de Obras Municipales.

    El alcalde de la comuna, Mario Desbordes, señaló que “el municipio de Santiago, como responsable, a través de su Dirección de Obras, de la autorización de todo tipo de remodelaciones, construcciones, (...) no estaba informado de estas remodelaciones que se están realizando en el Palacio de la Moneda”.

    Según agregó, “esta remodelación requiere autorización de la Dirección de Obras Municipales, al margen del pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, y recién ayer se ingresaron los antecedentes, y además vienen incompletos”.

    De esta forma es que la Dirección de Obras Municipales emitió una resolución en donde ordena que se paralicen las obras hasta que no se cuente con todos los permisos necesarios.

    “Todos tienen que cumplir la ley. El más humilde, el locatario, que hace una remodelación, y también el Palacio de Gobierno. Nadie está por sobre la ley, y en ese contexto, bueno, esperamos que esto se regularice a la mayor velocidad posible, y las obras no continúen mientras no estén los permisos respectivos”, señaló Desbordes.

    En una vocería en Talagante, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, fue consultada por la paralización de obras. “Desconozco lo que ha señalado la Municipalidad, algo que me imagino que tendrá que responder la Administración o el Ministerio de Obras Públicas. Todas las obras en general se avanzan en función de los permisos que se van obteniendo”, dijo.

    Sobre las obras en cuestión, la secretaria de Estado apuntó que “no es solamente un cambio en las fachadas, sino que son obras mayores al interior de La Moneda que tienen un objeto de Estado. Porque los resultados no se van a ver ya en esta administración, sino que las que vengan”.

    “El Palacio de La Moneda es un espacio patrimonial, pero también donde trabajan equipos de seguridad, carabineros, carabineras, funcionarios, funcionarias. Hay muchos requerimientos de mejora de los espacios internos para el trabajo de las personas que pasan de gobierno a gobierno, que son funcionarios de Estado. Tiene que ver con obras internas de conexión, de acceso, de espacios de trabajo para los funcionarios. Y que, justamente con una mirada republicana y de Estado, se tienen que proyectar más allá de un mandato o una administración”, explicó.

    Más sobre:La MonedaObrasMunicipalidad de SantiagoMario Desbordes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bolsa de Santiago sigue batiendo récords: ¿Llegará el IPSA a los 10.000 puntos antes de las elecciones?

    Reforma previsional: BC afirma que será “desafiante” compatibilizar el paso a fondos generacionales y licitación de afiliados

    Ex Punta Piqueros: Municipio de Concón respalda el proyecto Punta Mar en medio de proceso de conciliación con opositores

    Ministra de Minería por condiciones chinas en acuerdo Codelco-SQM: “Nosotros, como gobierno, no tenemos más información que la prensa”

    Huelga de pilotos de Latam: aeropuerto no registra aglomeraciones, pero usuarios de aerolínea critican cancelaciones de vuelos

    Abc demanda por competencia desleal a Pasmar y acusa “estrategia comercial abusiva” en Mall Paseo Costanera

    Lo más leído

    1.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    2.
    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    5.
    La fuerte caída del dólar que proyecta Bloomberg si Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”

    La fuerte caída del dólar que proyecta Bloomberg si Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Sorprendió a los fanáticos: cómo Dua Lipa aprendió a hablar en español

    Sorprendió a los fanáticos: cómo Dua Lipa aprendió a hablar en español

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Servicios

    Rating del martes 11 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 11 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. OH Leuven por la Champions League Femenina

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. OH Leuven por la Champions League Femenina

    Comienza el periodo complementario de la Admisión Escolar: cómo postular en esta etapa

    Comienza el periodo complementario de la Admisión Escolar: cómo postular en esta etapa

    Huelga de pilotos de Latam: aeropuerto no registra aglomeraciones, pero usuarios de aerolínea critican cancelaciones de vuelos
    Chile

    Huelga de pilotos de Latam: aeropuerto no registra aglomeraciones, pero usuarios de aerolínea critican cancelaciones de vuelos

    Municipalidad de Santiago ordena paralizar obras de remodelación en La Moneda

    Comienzan obras del tren Alameda-Melipilla: primer tramo estaría operativo en el último trimestre de 2027

    Bolsa de Santiago sigue batiendo récords: ¿Llegará el IPSA a los 10.000 puntos antes de las elecciones?
    Negocios

    Bolsa de Santiago sigue batiendo récords: ¿Llegará el IPSA a los 10.000 puntos antes de las elecciones?

    Reforma previsional: BC afirma que será “desafiante” compatibilizar el paso a fondos generacionales y licitación de afiliados

    Ex Punta Piqueros: Municipio de Concón respalda el proyecto Punta Mar en medio de proceso de conciliación con opositores

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país
    Tendencias

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    PlayStation lanza su primer monitor para videojuegos

    “Me caía pésimo; nos pegamos un par de aletazos”: Roberto Rojas recuerda sus conflictos con Sergio Vargas en la U
    El Deportivo

    “Me caía pésimo; nos pegamos un par de aletazos”: Roberto Rojas recuerda sus conflictos con Sergio Vargas en la U

    Cayó en otro país: el insólito recorrido de la camiseta que Boca lanzó al cielo para homenajear a Miguel Ángel Russo

    Presidente del Barcelona le cierra la puerta al regreso de Lionel Messi: “No corresponde”

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo
    Finde

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Mon Laferte reacciona al cover de Tu falta de querer de Dua Lipa
    Cultura y entretención

    Mon Laferte reacciona al cover de Tu falta de querer de Dua Lipa

    “Háganla corta porque les va a ir como las h...”: la historia del traumático show de Upa! en el Festival de Viña

    Un show de alto nivel: Dua Lipa remece a Chile cantando Tu falta de querer en el Estadio Nacional

    Nuevos correos revelan que Epstein dijo que Trump “pasó horas” con una de las víctimas en su casa
    Mundo

    Nuevos correos revelan que Epstein dijo que Trump “pasó horas” con una de las víctimas en su casa

    Suharto, el exlíder indonesio que pasó de dictador a “héroe nacional”

    Trump pide al presidente de Israel indultar a Netanyahu a pesar de los casos judiciales abiertos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte