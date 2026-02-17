SUSCRÍBETE
    Nacional

    Municipalidad de Villa Alegre evalúa denunciar a Dino Gordillo

    El humorista habría besado a la fuerza a una menor de edad en un show del municipio. Desde la Oficina Local de la Niñez de la comuna se indicó que lo que les corresponde es denunciar para que el Ministerio Público investigue.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El humorista Dino Gordillo se presentó el sábado 14 de febrero en la Fiesta de la Naranja en el estadio municipal de Villa Alegre y su espectáculo quedó marcado por el beso la boca que supuestamente dio en el escenario a una menor de edad, vecina de la comuna, que se encontraba en el evento.

    En la sesión del Concejo Municipal de Villa Alegre, este lunes, el concejal César Vallejos solicitó a la administración municipal realizar acciones por esa situación.

    Desde la Oficina Local de la Niñez de Villa Alegre se indicó que lo que les corresponde es denunciar para que el Ministerio Público investigue.

    Asimismo, señalaron que deben clarificar la edad de la involucrada, considerando que si es menor de 14 años se configuraría un delito más grave.

    Por otro lado, se le recomendó al Concejo Municipal iniciar un sumario para despejar las circunstancias en que se encontraba la menor en el lugar.

    El espectáculo estaba siendo animado por Julio César Rodríguez y la menor se encontraba en el escenario haciendo tareas de modelo.

    El beso habría sido forzado cuando se le hizo entrega del galardón de la Fiesta de la Naranja al artista.

    “Nosotros como municipalidad tenemos que hacer las denuncias correspondientes y por otra parte también la Oficina Local de la Niñez tiene que activar los protocolos correspondientes que ocurrió con esta menor de edad”, manifestó el concejal, solicitando acciones a la alcaldesa subrogante Consuelo Garrido.

    Garrido hizo hincapié en que la niña asistió con el consentimiento de sus padres y respaldó lo planteado por la encargada de la OLN, Erica Ríos.

    El concejal Vallejos, en tanto, sostuvo que veía difícil que la familia afectada haga la denuncia, por su condición de migrantes.

    “Lo que ocurrió no corresponde haya sido una persona mayor de edad o haya sido una persona menor de edad. Y más aún, si es una niña de 13 o 14 años (...). Yo la verdad no pude ver exactamente, pero yo vi que la niña se limpió la boca. Y obviamente fue sin su consentimiento", afirmó el concejal respecto al supuesto proceder del comediante de 65 años.

    Vallejos recalcó que “la persona que hizo eso, no puede volver a hacerlo” y se debe proceder a denunciar para “que esto no vuelva a suceder por esa persona en ninguna otra parte, ningún otro festival y ninguna otra parte donde él pueda estar actuando”.

