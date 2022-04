Nicolás López al cierre del juicio oral en su contra: “Nunca he violado a nadie, jamás he abusado de nadie”

“Hoy terminan cuatro años de calvario. Quiero reiterar lo que he dicho siempre: Nunca he violado a nadie, jamás he abusado de nadie. Estoy consciente de que mis palabras pueden haber ofendido, pero nunca con intención de causar daño”.

Así se refirió el cineasta Nicolás López al juicio desarrollado en su contra, que concluyó este lunes, luego que la Fiscalía Oriente lo acusara de violación y abuso sexual a mayores de 14 años, en calidad de reiterado, y ultraje público a las buenas costumbres, cometidos presuntamente contra cinco modelos y actrices, entre 2004 y 2016. En total, López arriesga 15 años y 63 días de cárcel.

“Después de seis semanas de juicio, confío que las sólidas evidencias entregadas hayan servido para demostrar mi inocencia de los delitos de los que se me acusa. Espero con tranquilidad el veredicto”, agregó López.

Durante esta mañana, vía Zoom, el Tribunal escuchó los alegatos de clausura de los intervinientes.

La fiscal regional Oriente Lorena Parra afirmó que la defensa de López “descansa en prejuicios” al esbozar la idea de la “ganancia secundaria”, en torno a los supuestos beneficios que habrían recibido las víctimas tras denunciar al cineasta. Asimismo, destacó lo importante de “sancionar con perspectiva de género”.

La persecutora dio cuenta de los ocho hechos denunciados por las víctimas, y aseguró que “aquí hemos probado patrones de conducta”, en relación a cómo el acusado se contactaba con las denunciantes: vía redes sociales, presentándose como director de cine e invitándolas a almuerzos o eventos, como antesala de los abusos que presuntamente habría cometido.

Luego expuso la abogada querellante Grace Schmidt, quien, en esa línea, señaló que “no se trata de una víctima, de dos o tres: son cinco víctimas” quienes mostraron “consistencia” en sus relatos vertidos en juicio y acompañados de la declaración de testigos y otras mujeres que “denunciaron públicamente al agresor”.

“Toda la prueba rendida en juicio confirma que acusado debe ser condenados de delitos de abuso sexual y violación”, agregó Schmidt.

Por el contrario, la abogada de Nicolás López, Paula Vial, afirmó que no fue posible probar los hechos denunciados, por “por fundarse estos en relatos contradictorios, incoherentes, coordinados entre sí, y no solo carentes de corroboración sino derechamente refutados por la prueba rendida”.

La exdefensora nacional insistió en la idea, ya esgrimida durante los alegatos de apertura, sobre el móvil del equipo periodístico responsable de los dos reportajes publicados por Revista Sábado -y que dieron pie a la apertura de una indagatoria por parte de la fiscalía: “Se intentó a toda costa dar con el Harvey Weinstein chileno. Se hizo todo a sabiendas del revuelo mediático y social que generaría, para forzar una investigación penal”.

Criticó el trabajo realizado por el Ministerio Público, y lo tildó de desprolijo y sesgado. Cuestionó las pruebas rendidas en el juicio por la fiscalía y acusó contradicciones en los relatos de las denunciantes.

Vial agregó que “el juicio que hemos visto ha sido en buena medida un capítulo de farándula (...) se ha construido una imputación en base a un humor negro, a una persona deslenguada. Lo que se ha olvidado por los acusadores, es la acusación. Que el Ministerio Público debía probar la realización de acciones típicas, constitutivas de delitos sexuales, ejecutadas con la fuerza física y sin la existencia del consentimiento en el momento de los hechos”.

“Los testigos coincidieron en que Nicolás no ha sido jamás violento, que es conciliador y sensible en espacios de pareja e intimidad” y que, en el caso de la segunda denunciante, a quien habría tocado los pechos al interior de un restaurante -y configuraría ultraje- no fue posible acreditar el delito sexual, pues sin el escándalo asociado al hecho “la configuración del delito es imposible”.

Lo anterior, podrá desencadenar la prescripción del primer hecho denunciado: la violación reiterada de una menor de edad en Viña del Mar.

La abogada concluyó y señaló: “Solicitamos la total absolución de Nicolás López por los hechos que se imputan y cerró señalando que “nadie puede ser condenado en base a rumores”.

El tribunal dará a conocer el veredicto mañana martes a las 13:00 y será transmitido por el Poder Judicial.