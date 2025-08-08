“No están siendo de ayuda”: alcalde White (PS) arremete contra el Ministerio de Seguridad Pública tras recibir amenaza de muerte

Ante los hechos de violencia vividos por guardias municipales, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, acude a La Moneda para solicitar al gobierno se autorice el uso de armas no letales para proteger a estos funcionarios y a la comunidad. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), criticó esta tarde la actuación del Ministerio de Seguridad Pública y la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de la cartera, luego de denunciar que recibió una amenaza de muerte en su contra y su familia.

En entrevista con CNN Chile, el jefe comunal señaló que los autores de la amenaza dejaron una carta escrita por debajo de una de las puertas del edificio consistorial, que la recibió y luego se la entregó a su secretaria, quien le señaló que se trataba de un acto intimidatorio contra él y su familia.

“Dice que me van a matar a mí y a mi familia. Es agobiante, porque ellos no tienen nada que ver con mi trabajo”, relató el jefe comunal.

Durante la conversación agradeció la labor a Carabineros, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, pero dijo que “lamentablemente no puedo decir lo mismo del Ministerio de Seguridad, del seremi de seguridad ( Alejandro Jiménez ), principalmente, porque uno lo que espera en estas cosas, son acciones concretas que son señales de fuerza".

Consultado por el apoyo del gobierno, White señaló que “lo que espero son señales concretas, más que ir a un abrazo o ir a saludar y poner protección personal, lo que yo espero que lo primero es que se haga un esfuerzo por encontrar a estos delincuentes y lo segundo, que lo es desbaratar bandas de crimen organizado, que tengan resultado”.

“Y para eso yo llamo al seremi de Seguridad y a las personas que tuviesen que liderar estos procesos, que bajen del escritorio y metan los pies en la tierra, donde la gente vive, y que hagan el esfuerzo de coordinar los servicios”, sostuvo.

En ese sentido también señaló que, debido a las amenazas recibidas se tuvo que aumentar su resguardo policial, el que también se solicitó que se pudiera extender a sus familiares, ya que dijo temer una escalada en las amenazas, las que iniciaron hace alrededor de tres años.

Consultado por la gestión del ministro de Seguridad Publica, Luis Cordero, White desvió las críticas hacia la autoridad de seguridad regional, representada por el seremi Alejandro Jiménez.

“Yo he hablado con él, pero él también tiene una obligación nacional. Acá hay una organización de carácter regional que debiese estar liderando este tema. Yo eso no lo estoy viendo y veo que muchas veces, la dualidad que existe entre la figura del delegado presidencial regional, a quien le agradezco, porque ha estado mucho más presente en estos temas, siendo que las competencias debiesen estar en el seremi, hay una descoordinación y yo lo lamento", criticó respecto a la gestión regional.

“Lo lamento porque yo fui un impulsor de pensar que pensar un ministerio (de Seguridad Nacional) y un seremi, podría ser de gran ayuda, pero en la práctica no lo está siendo o por lo menos, no en mi comuna no lo está siendo. Me siento con el deber de decirle al seremi que vaya a San Bernardo a juntarse con nosotros, como se lo pedí hace dos semanas”, agregó.

El militante socialista apuntó a que “lo que yo esperaría de las autoridades que están en los cargos definidos para esta materia, que tengan una actitud más proactiva y que se hagan presentes en los lugares, para ver en la realidad como son las cosas, porque desde el escritorio es súper cómodo”.

Ministro Cordero: “Alcalde es objeto de medidas de protección”

Durante la tarde, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la amenaza recibida por el alcalde White.

Cordero relató que “me comuniqué en la mañana con el alcalde, lo mismo hizo la subsecretaria Carolina Leitao y el subsecretario Rafael Collao. El alcalde ha formulado su denuncia, ha sido recepcionada. La investigación se encuentra en curso y está siendo objeto de medidas de protección”

“El alcalde no solo cuenta con toda la solidaridad y el apoyo del Estado y del sistema de justicia en su favor. Quiero rescatar, especialmente en el caso de él, un ejemplo de lo que muchos alcaldes en nuestro país ejecutan cotidianamente para abordar incivilidades y la comisión de delitos en muy distinta escala”, señaló Cordero.

“El alcalde de San Bernardo se ha caracterizado por enfrentar directamente el comercio legal, la ocupación de espacios públicos, el contrabando (...) es un alcalde especialmente activo en seguridad pública”, sostuvo Cordero, quien recordó la visita al municipio.

Por lo anterior, el secretario de Estado, aseguró que además de la solidaridad se dispuso de todos los medios de resguardos para White y su familia.