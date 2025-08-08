SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

“No están siendo de ayuda”: alcalde White (PS) arremete contra el Ministerio de Seguridad Pública tras recibir amenaza de muerte

El jefe comunal de San Bernardo apuntó directamente contra el seremi de la cartera, Alejandro Jiménez, a quien llamó a visitar la comuna y concretar planes de acción contra el crimen organizado.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Ante los hechos de violencia vividos por guardias municipales, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, acude a La Moneda para solicitar al gobierno se autorice el uso de armas no letales para proteger a estos funcionarios y a la comunidad. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), criticó esta tarde la actuación del Ministerio de Seguridad Pública y la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de la cartera, luego de denunciar que recibió una amenaza de muerte en su contra y su familia.

En entrevista con CNN Chile, el jefe comunal señaló que los autores de la amenaza dejaron una carta escrita por debajo de una de las puertas del edificio consistorial, que la recibió y luego se la entregó a su secretaria, quien le señaló que se trataba de un acto intimidatorio contra él y su familia.

“Dice que me van a matar a mí y a mi familia. Es agobiante, porque ellos no tienen nada que ver con mi trabajo”, relató el jefe comunal.

Durante la conversación agradeció la labor a Carabineros, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, pero dijo que “lamentablemente no puedo decir lo mismo del Ministerio de Seguridad, del seremi de seguridad (Alejandro Jiménez), principalmente, porque uno lo que espera en estas cosas, son acciones concretas que son señales de fuerza".

Consultado por el apoyo del gobierno, White señaló que “lo que espero son señales concretas, más que ir a un abrazo o ir a saludar y poner protección personal, lo que yo espero que lo primero es que se haga un esfuerzo por encontrar a estos delincuentes y lo segundo, que lo es desbaratar bandas de crimen organizado, que tengan resultado”.

“Y para eso yo llamo al seremi de Seguridad y a las personas que tuviesen que liderar estos procesos, que bajen del escritorio y metan los pies en la tierra, donde la gente vive, y que hagan el esfuerzo de coordinar los servicios”, sostuvo.

En ese sentido también señaló que, debido a las amenazas recibidas se tuvo que aumentar su resguardo policial, el que también se solicitó que se pudiera extender a sus familiares, ya que dijo temer una escalada en las amenazas, las que iniciaron hace alrededor de tres años.

Consultado por la gestión del ministro de Seguridad Publica, Luis Cordero, White desvió las críticas hacia la autoridad de seguridad regional, representada por el seremi Alejandro Jiménez.

“Yo he hablado con él, pero él también tiene una obligación nacional. Acá hay una organización de carácter regional que debiese estar liderando este tema. Yo eso no lo estoy viendo y veo que muchas veces, la dualidad que existe entre la figura del delegado presidencial regional, a quien le agradezco, porque ha estado mucho más presente en estos temas, siendo que las competencias debiesen estar en el seremi, hay una descoordinación y yo lo lamento", criticó respecto a la gestión regional.

“Lo lamento porque yo fui un impulsor de pensar que pensar un ministerio (de Seguridad Nacional) y un seremi, podría ser de gran ayuda, pero en la práctica no lo está siendo o por lo menos, no en mi comuna no lo está siendo. Me siento con el deber de decirle al seremi que vaya a San Bernardo a juntarse con nosotros, como se lo pedí hace dos semanas”, agregó.

El militante socialista apuntó a que “lo que yo esperaría de las autoridades que están en los cargos definidos para esta materia, que tengan una actitud más proactiva y que se hagan presentes en los lugares, para ver en la realidad como son las cosas, porque desde el escritorio es súper cómodo”.

Ministro Cordero: “Alcalde es objeto de medidas de protección”

Durante la tarde, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la amenaza recibida por el alcalde White.

Cordero relató que “me comuniqué en la mañana con el alcalde, lo mismo hizo la subsecretaria Carolina Leitao y el subsecretario Rafael Collao. El alcalde ha formulado su denuncia, ha sido recepcionada. La investigación se encuentra en curso y está siendo objeto de medidas de protección”

“El alcalde no solo cuenta con toda la solidaridad y el apoyo del Estado y del sistema de justicia en su favor. Quiero rescatar, especialmente en el caso de él, un ejemplo de lo que muchos alcaldes en nuestro país ejecutan cotidianamente para abordar incivilidades y la comisión de delitos en muy distinta escala”, señaló Cordero.

“El alcalde de San Bernardo se ha caracterizado por enfrentar directamente el comercio legal, la ocupación de espacios públicos, el contrabando (...) es un alcalde especialmente activo en seguridad pública”, sostuvo Cordero, quien recordó la visita al municipio.

Por lo anterior, el secretario de Estado, aseguró que además de la solidaridad se dispuso de todos los medios de resguardos para White y su familia.

Más sobre:Christopher WhiteSan BernardoAmenaza de muerteMinisterio de Seguridad Pública

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en para su nueva canción

Voto extranjero: la apertura del gobierno que “allana” el camino para un acuerdo en la Cámara

Un invierno que dejó de serlo: informe climatológico anuncia calor y ausencia de lluvias en el centro del país

Insulza se tienta a competir por Valparaíso y acentúa pugna por cupos senatoriales

Encuesta Descifra: personas obligadas a irse de isapres a Fonasa se concentran en las de bajos ingresos y en hombres

Álvaro Uribe lanza advertencia sobre el “neocomunismo” en 2026 en medio de marchas en su apoyo en Colombia

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

5.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

Servicios

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Voto extranjero: la apertura del gobierno que “allana” el camino para un acuerdo en la Cámara
Chile

Voto extranjero: la apertura del gobierno que “allana” el camino para un acuerdo en la Cámara

Un invierno que dejó de serlo: informe climatológico anuncia calor y ausencia de lluvias en el centro del país

Insulza se tienta a competir por Valparaíso y acentúa pugna por cupos senatoriales

Encuesta Descifra: personas obligadas a irse de isapres a Fonasa se concentran en las de bajos ingresos y en hombres
Negocios

Encuesta Descifra: personas obligadas a irse de isapres a Fonasa se concentran en las de bajos ingresos y en hombres

Cifra de cotizantes de seguridad social revela una caída de cerca de 90 mil empleos formales durante gobierno de Boric

Gran empresariado presenta propuestas para impulsar el crecimiento y alista encuentro con presidenciables

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud
Tendencias

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

La Primera B se alza contra Milad y la ANFP por préstamos a San Marcos de Arica: “Deben dar un trato igualitario”
El Deportivo

La Primera B se alza contra Milad y la ANFP por préstamos a San Marcos de Arica: “Deben dar un trato igualitario”

Darío Osorio se vuelve a lucir en la Europa League

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en para su nueva canción
Cultura y entretención

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en para su nueva canción

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Álvaro Uribe lanza advertencia sobre el “neocomunismo” en 2026 en medio de marchas en su apoyo en Colombia
Mundo

Álvaro Uribe lanza advertencia sobre el “neocomunismo” en 2026 en medio de marchas en su apoyo en Colombia

Buscado: Gobierno de Trump ofrece recompensa de US$ 50 millones por Nicolás Maduro

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?
Paula

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida