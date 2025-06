“No sabemos los alcances”: Cordero no descarta que haya más involucrados en caso de suboficiales detenidos por narcotráfico

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la detención de seis suboficiales del Ejército que formaban parte de una organización criminal vinculada al tráfico de drogas, indicando que no se descarta que existan más involucrados.

En conversación con Radio Universo, el secretario de Estado destacó el actuar de la institución, y de los altos mandos al dar de baja a los seis suboficiales que pertenecen a la segunda brigada Acorazada “Cazadores” de Pozo Almonte.

“Para una institución, reconocer que dentro de su fila, no es que tenga un par de personas que cometieron un delito, sino que tiene una estructura criminal, que amparado en la posición en la que se encontraban, desarrollaron este tipo de delitos, es extremadamente complejo. No sabemos los alcances”, planteó.

“ Lo que nosotros tenemos acá es una organización criminal basada por un grupo de militares organizados que pertenecen a la misma unidad, en el transporte. No sabemos todavía, todavía no se va a divulgar si no se tome conocimiento, el punto de contacto de la elaboración y el punto de distribución”, informó Cordero.

El secretario de Estado enfatizó que esto es “complejo” y ”delicado” y que por ello, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, tomó la decisión de reunirse este miércoles próximo con los comandantes en jefe.

“ Nosotros no tenemos registro de una estructura criminal de esas características dentro de una institución armada. Tenemos otro tipo de organizaciones o estructuras que han cometido delitos en interior de ellas, por ejemplo, en propósito de los temas de fraude, o bien que determinados funcionarios han participado de cohechos”, explicó.